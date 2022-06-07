В Одесі все спокійно, – ОВА
Відповідну інформацію повідомив глава Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко. За його словами, в Одеській області все спокійно й обстрілів не було зафіксовано.
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За словами Марченка, повідомлення про стрільбу в різних районах Одеси та області, спричинені військовими навчаннями. Глава Одеської ОВА повідомив, що українські військові майже щоденно проводять навчання.
Останнім часом з'являється багато повідомлень про стрільбу в різних районах Одеси та області. Прошу мешканців не хвилюватися. Наші військовослужбовці майже щоденно проводять навчання, тому іноді можете чути стрільбу чи вибухи,
– сказав Марченко.
Зауважимо, що зранку 5 червня в Одесі також було чути звуки вибухів. Під вогнем ворога опинилася Миколаївська область тому вибухи, які чули одесити, це обстріли сусідньої області, які йшли з моря.
До речі У Чорному морі перебуває до 12 великих десантних кораблів, але третина – на ремонті
Попередні обстріли Одещини: що відомо
- В оперативному командуванні "Південь" інформували, що 4 червня російські окупанти обстріляли Одеську область. Війська агресора здійснили пуск ракети Х-59 з літаків стратегічної авіації. Унаслідок цього було вражено територію сільськогосподарського підприємства й складські приміщення.
- Наприкінці травня загарбники вкотре вдарили ракетою по мосту через Дністровський лиман. Одну з ракет знищили сили протиповітряної оборони, однак друга таки влучила у міст. Максим Марченко інформував, що міст зазнав додаткових руйнувань.
- Речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук заявляв, що ризики ракетних ударів російських окупантів з Чорного моря збільшуються. У морі знову з'являються ворожі кораблі, які мають на борту "Калібри".
- 7 червня в ОК "Південь" повідомили, що російське корабельне угруповання в Чорному морі тримає напоготові два надводних та один підводний носії крилатих ракет. Окрім цього, в акваторії моря окупанти тримають в готовності до дій 1 великий десантний корабель.
- Водночас у Міністерстві оборони України повідомили, що нашим ВМС вдалося відкинути кораблі російських окупантів на відстань у 100 кілометрів від українських берегів. Це повністю унеможливлює спроби висадку ворожого десанту на наші береги.
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