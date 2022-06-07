В Одесі все спокійно, – ОВА

Відповідну інформацію повідомив глава Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко. За його словами, в Одеській області все спокійно й обстрілів не було зафіксовано.

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За словами Марченка, повідомлення про стрільбу в різних районах Одеси та області, спричинені військовими навчаннями. Глава Одеської ОВА повідомив, що українські військові майже щоденно проводять навчання.

Останнім часом з'являється багато повідомлень про стрільбу в різних районах Одеси та області. Прошу мешканців не хвилюватися. Наші військовослужбовці майже щоденно проводять навчання, тому іноді можете чути стрільбу чи вибухи,

– сказав Марченко.

Зауважимо, що зранку 5 червня в Одесі також було чути звуки вибухів. Під вогнем ворога опинилася Миколаївська область тому вибухи, які чули одесити, це обстріли сусідньої області, які йшли з моря.

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