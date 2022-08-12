В Кременчуге во время массовой тревоги в Украине слышали взрывы: мэр объяснил, что произошло

12 августа около 17.30 во многих областях Украины объявили воздушную тревогу. Во время нее жители Кременчуга слышали взрывы.

Мэр Кременчуга объяснил, что за взрывы слышали

Поскольку звуки взрывов раздались во время сигналов воздушной тревоги, кременчужане были убеждены, что это вражеские ракеты. Впрочем, мэр города Виталий Малецкий объяснил, что произошло на самом деле.

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По его словам, это результат работы наших Вооруженных Сил.

Многие кременчужане около 17:30 слышали звук взрыва. Это производилась ликвидация остатков ранее сбитых ракет. Спасибо ВСУ!

– сообщил он.

Малецкий также призвал сохранять спокойствие и быть бдительными, не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Оккупанты продолжают обстреливать Харьковщину

российские захватчики продолжают обстреливать Харьковщину. После ночных ударов утром 12 августа оккупанты ударили по селу Барановка Богодуховского района. В результате действий российских захватчиков погибла 50-летняя женщина. Кроме того, известно как минимум об одном пострадавшем.

Уже около 12:30 произошел повторный обстрел Богодуховского района. Пострадали 2 человека, среди них – 13-летний мальчик.

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