Мер Кременчука пояснив, що за вибухи чули

Оскільки звуки вибухів пролунали під час сигналів повітряної тривоги, кременчуківці були переконані, що це ворожі ракети. Втім, мер міста Віталій Малецький пояснив, що сталося насправді.

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За його словами, це результати роботи наших Збройних Сил.

Багато кременчуківців близько 17:30 чули звук вибуху. Це проводилася ліквідація залишків раніше збитих ракет. Дякуємо ЗСУ!

– повідомив він.

Малецький також закликав зберігати спокій та бути пильними, не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Окупанти продовжують обстрілювати Харківщину

російські загарбники продовжують обстрілювати Харківщину. Після нічних ударів вранці 12 серпня окупанти вдарили по селі Баранівка Богодухівського району. Внаслідок дій російських загарбників загинула 50-річна жінка. Окрім того, відомо щонайменше про одного постраждалого.

Вже близько 12:30 відбувся повторний обстріл Богодухівського району. Постраждали 2 людей, серед них – 13-річний хлопчик.

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