Взрывы в Одессе: на побережье обезвредили российскую морскую мину

Накануне 1 января местные слышали в Одессе звуки взрыва. Чуть позже власти успокоили горожан, что все под контролем.

Оказалось, что к побережью прибило противокорабельную мину оккупантов Ее осторожно обезвредили Силы обороны.

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Морскую мину ликвидировали

1 января в Одессе прозвучал взрыв, который был слышен в разных районах города. Немного погодя спикер Одесской ОВА Сергей Братчук объяснил одесситам, что громкие звуки, которые они слышали – процесс ликвидации вражеской мины.

Одесса, выдыхаем. На побережье была контролирована обезвреженная противокорабельная вражеская мина путем подрыва. Спасибо Силам обороны за профессиональную работу. Подробности – позже,

– написал Братчук.

Вечером того же дня в сети появилось видео обезвреживание морской мины. Им с украинцами поделились Военно-морские силы ВСУ.

Как Силы обороны взрывали противокорабельную мину: смотрите видео

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