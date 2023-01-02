Взрывы в Одессе: на побережье обезвредили российскую морскую мину
Источник:Сергей Братчук
Накануне 1 января местные слышали в Одессе звуки взрыва. Чуть позже власти успокоили горожан, что все под контролем.
Оказалось, что к побережью прибило противокорабельную мину оккупантов Ее осторожно обезвредили Силы обороны.
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Морскую мину ликвидировали
1 января в Одессе прозвучал взрыв, который был слышен в разных районах города. Немного погодя спикер Одесской ОВА Сергей Братчук объяснил одесситам, что громкие звуки, которые они слышали – процесс ликвидации вражеской мины.
Одесса, выдыхаем. На побережье была контролирована обезвреженная противокорабельная вражеская мина путем подрыва. Спасибо Силам обороны за профессиональную работу. Подробности – позже,
– написал Братчук.
Вечером того же дня в сети появилось видео обезвреживание морской мины. Им с украинцами поделились Военно-морские силы ВСУ.
Как Силы обороны взрывали противокорабельную мину: смотрите видео
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