На заявления россиян отреагировали в 16-м армейском корпусе. Украинские бойцы распространили также видеоопровержение.

Какая ситуация на Харьковщине?

Военные Сил обороны сообщают, что российская армия и в дальнейшем прибегает к информационной тактике, когда заявляет о якобы захвате населенных пунктов, не имея реального контроля над ними.

Этот подход иронично называют "населенный пункт в кредит". В случае с Зыбино такие заявления также не подтвердились – населенный пункт находится под контролем украинских сил.

Что говорят военные о Зыбино на Харьковщине: смотрите видео

По информации военных, подразделения противника, в частности из состава 127-го мотострелкового полка 71-й мотострелковой дивизии, продолжают штурмовые действия, пытаясь расширить зону влияния.

Впрочем, украинские защитники своевременно обнаруживают выдвижение вражеских групп и наносят по ним огневые удары. В результате противник понес потери: ликвидировано восемь военных, еще четверо получили ранения, также уничтожен квадроцикл.

Какая ситуация на фронте вблизи Зыбино: смотрите карту DeepState

В целом ситуация на этом направлении остается под контролем Сил обороны Украины, подчеркивают в 16-м армейском корпусе.

Что известно о фронте Харьковской области?