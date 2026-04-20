На заяви росіян відреагували в 16-му армійському корпусі. Українські бійці поширили також відеоспростування.
Читайте також Загроза існує: у "Білому легіоні" розкрили, що може влаштувати Лукашенко на кордоні з Україною
Яка ситуація на Харківщині?
Військові Сил оборони повідомляють, що російська армія й надалі вдається до інформаційної тактики, коли заявляє про нібито захоплення населених пунктів, не маючи реального контролю над ними.
Цей підхід іронічно називають "населений пункт у кредит". У випадку із Зибиним такі заяви також не підтвердилися – населений пункт перебуває під контролем українських сил.
За інформацією військових, підрозділи противника, зокрема зі складу 127-го мотострілецького полку 71-ї мотострілецької дивізії, продовжують штурмові дії, намагаючись розширити зону впливу.
Втім, українські захисники своєчасно виявляють висування ворожих груп і завдають по них вогневих ударів. Унаслідок цього противник зазнав втрат: ліквідовано вісім військових, ще четверо отримали поранення, також знищено квадроцикл.
Загалом ситуація на цьому напрямку залишається під контролем Сил оборони України, підкреслюють у 16-му армійському корпусі.
Що відомо про фронт Харківської області?
Українські підрозділи завдали серйозного удару по російських силах на Вовчанському напрямку: військові знищили п'ять ворожих човнів, зірвавши спробу переправи.
Паралельно загарбники активізували дії на Куп'янському напрямку, намагаючись наступати одночасно з північного та східного флангів. Втім, як зазначив речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов, попри посилений тиск, суттєвих результатів вони не досягли.
У Вовчанську українські бійці з 57-м окремим мотопіхотним батальйоном змогли відновити контроль над частиною міських вулиць, тоді як спецпідрозділ "Шквал" знищив російську піхоту.
Станом на квітень 2026 року ситуацію в місті вдалося стабілізувати завдяки створенню додаткових оборонних рубежів.