Пропагандисты похвастались "взятием" Зыбино на Харьковщине: что на это сказали в ВСУ
- Вражеская пропаганда распространяет слухи о "достижениях" страны-агрессора.
- Украинские военные отражают атаки противника на Харьковщине.
Вражеские пропагандистские СМИ снова прибегают ко лжи. На этот раз они распространяют информацию о якобы захвате населенного пункта Зыбино в Харьковской области.
На заявления россиян отреагировали в 16-м армейском корпусе. Украинские бойцы распространили также видеоопровержение.
Какая ситуация на Харьковщине?
Военные Сил обороны сообщают, что российская армия и в дальнейшем прибегает к информационной тактике, когда заявляет о якобы захвате населенных пунктов, не имея реального контроля над ними.
Этот подход иронично называют "населенный пункт в кредит". В случае с Зыбино такие заявления также не подтвердились – населенный пункт находится под контролем украинских сил.
Что говорят военные о Зыбино на Харьковщине: смотрите видео
По информации военных, подразделения противника, в частности из состава 127-го мотострелкового полка 71-й мотострелковой дивизии, продолжают штурмовые действия, пытаясь расширить зону влияния.
Впрочем, украинские защитники своевременно обнаруживают выдвижение вражеских групп и наносят по ним огневые удары. В результате противник понес потери: ликвидировано восемь военных, еще четверо получили ранения, также уничтожен квадроцикл.
Какая ситуация на фронте вблизи Зыбино: смотрите карту DeepState
В целом ситуация на этом направлении остается под контролем Сил обороны Украины, подчеркивают в 16-м армейском корпусе.
Что известно о фронте Харьковской области?
Украинские подразделения нанесли серьезный удар по российским силам на Волчанском направлении: военные уничтожили пять вражеских лодок, сорвав попытку переправы.
Параллельно захватчики активизировали действия на Купянском направлении, пытаясь наступать одновременно с северного и восточного флангов. Впрочем, как отметил представитель Группировки объединенных сил Виктор Трегубов, несмотря на усиленное давление, существенных результатов они не достигли.
В Волчанске украинские бойцы с 57-м отдельным мотопехотным батальоном смогли восстановить контроль над частью городских улиц, тогда как спецподразделение "Шквал" уничтожило российскую пехоту.
По состоянию на апрель 2026 года ситуацию в городе удалось стабилизировать благодаря созданию дополнительных оборонительных рубежей.