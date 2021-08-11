Издевательство над историческим центром Киева, – Ткаченко о дрифте на Софийской площади
11 августа 2021 , 22:09Читати новину українською
Источник:телеграм Александра Ткаченко
Минкульт подал заявление в правоохранительные органы по дрифту на Софийской площади в Киеве. Александр Ткаченко назвал эти съемки невежеством и издевательством.
Ткаченко напомнил, что площадь относится к буферной зоне ЮНЕСКО. Поэтому компания должна понести финансовое наказание.
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Виновники должны нести ответственность
Кроме того, по мнению Ткаченко, чиновники и полиция тоже должны нести ответственность.
Мы имеем дело не просто с невежеством, а с издевательством над историческим центром Киева,
– сказал министр.
Политик напомнил, что съемки проходили без всякого согласования с заповедником "София Киевская" и с Минкультом.
Что известно о скандальном дрифте
- На Софийской площади 10 августа состоялось дрифт-шоу. Все продолжалось без ограждений в пешеходной зоне.
- Дрифт очень загрязнил историческую территорию, ее будут отмывать не один день.
- Впоследствии появилась информация, что это были рекламные съемки для Red Bull. В них участвовала и Alyona Alyona. Певица заверила, что видео снимали ко Дню Независимости.
- В Red Bull извинились за содеянное.
- Alyona Alyona вызвали в полицию для допроса.