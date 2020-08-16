В ніч на 16 серпня на ділянці траси Київ – Чоп на Львівщині перекинулась вантажівка. Її водій, імовірно, не впорався з керуванням. Він отримав травми і у стані середньої тяжкості перебуває у лікарні.

Перевернута вантажівка повністю перекрила дорогу для проїзду. Про це інформує департамент цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Дивіться також В Одесі швидка перевернулась на дорозі: фото Що відомо про аварію: Вона трапилася близько 1:20 ночі між населеними пунктами Сколе та Коростів.

Вантажівкою керував житель Закарпатської області.

В результаті ДТП він отримав такі травми: закриту черепно-мозкову травму, струс мозку, поріз руки. Автомобілем був повністю перекритий проїзд по автодорозі Київ – Чоп. Об'їзд перекритої ділянки організували по автодорозі Східниця – Турка,

– мовиться у повідомленні. З 4 ранку дорожники організували реверсивний рух між Сколе та Коростевом. Аварія трапилася на ділянці автодороги між Сколе та Коростевом: карта