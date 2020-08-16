На Львівщині перекинулася вантажівка: вона повністю заблокувала рух трасою Київ – Чоп
В ніч на 16 серпня на ділянці траси Київ – Чоп на Львівщині перекинулась вантажівка. Її водій, імовірно, не впорався з керуванням. Він отримав травми і у стані середньої тяжкості перебуває у лікарні.
Перевернута вантажівка повністю перекрила дорогу для проїзду. Про це інформує департамент цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.
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Що відомо про аварію:
- Вона трапилася близько 1:20 ночі між населеними пунктами Сколе та Коростів.
- Вантажівкою керував житель Закарпатської області.
- В результаті ДТП він отримав такі травми: закриту черепно-мозкову травму, струс мозку, поріз руки.
Автомобілем був повністю перекритий проїзд по автодорозі Київ – Чоп. Об'їзд перекритої ділянки організували по автодорозі Східниця – Турка,
– мовиться у повідомленні.
З 4 ранку дорожники організували реверсивний рух між Сколе та Коростевом.
Аварія трапилася на ділянці автодороги між Сколе та Коростевом: карта