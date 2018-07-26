Руйнівні зливи в Україні: які регіони постраждали найбільше

Напередодні Україну накрили потужні опади. Без світла залишилися понад сотня населених пунктів у семи областях.

У Києві один зруйнований міст, десятки затоплених переходів та вулиць, адже у столиці випала тримісячна норма опадів.

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Попри запевняння чиновників, уникнути колапсу зранку не вдалось, адже люди не могли дістатись на роботу через затори. Посадовці ж лише виправдовуються, що інфраструктура міста не пристосована до таких опадів.



Потоп біля станції метро "Лук'янівська"

Повністю оцінити збитки у столиці обіцяють після того, як розберуться із наслідками, за кілька днів.

На Запоріжжі негода мало не закінчилась трагедією. Там блискавка вразила одразу трьох людей. На щастя, обійшлось без жертв, адже усім надали вчасну медичну допомогу. Найбільше ж проблем в області наробила вода – за годину тут випала півмісячна норма опадів. Рятувальники відкачували воду з офісів і лікарень, витягали з калюж машини "швидкої" та прибирали повалені дерева. Найскладніше було на Гуляйпіллі, місцевих жителів доводилося евакуювати з будинків, а дітей – виносити на руках.



Негода в Запоріжжі

А на Прикарпатті після сильних опадів рівень води у річках наближається до критичної межі. Там напору води не витримав один із мостів.

У селі Федьків великою течією та розливом річки Бистриця було пошкоджено пішохідний міст. На місці події працювала мобільна оперативна група Надвірнянського районного відділу та представники ДСНС в області,

– зазначив заступник начальника ДСНС в Івано-Франківській області Віталій Федунків.

Також бурхлива вода підмила захисну дамбу, що оберігає від розливу річки кілька сіл. Аби уникнути такої ситуації у майбутньому, управління водних ресурсів Івано-Франківщини з наступного року розпочне капітальну відбудову дамби. Наразі для стабілізації ситуації з обласного резервного фонду виділять додаткові гроші на камінь, мішки та дизпаливо для техніки.



Рівень води у річках наближається до критичної межі

Синоптики прогнозують, що ситуація покращиться уже за кілька днів. На вихідних на зміну опадам прийде справжня літня спека. А стовпчики термометрів сягнуть 30 градусів тепла. На півдні та сході буде ще більше – до +34.