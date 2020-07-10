У Львівській області вперше за тривалий час кількість нових випадків COVID-19 за добу – менша сотні. 9 липня там виявили лише 88 хворих, серед них – 33 львів'ян. Детальніше про ситуацію – читайте далі.

Попри те, що статистика є обнадійливою, розслаблятися не можна, наголосив у прямому ефірі 24 каналу міський голова Львова Андрій Садовий.

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Зменшення кількості хворих на Львівщині він пов'язує, зокрема, з кількістю тестувань. Лише за минулу добу було зроблено понад 1000 ПЛР-тестів та понад 600 ІФА-аналізів. "Це наша політика – виявляти хворих і надавати їм першу допомогу", – запевнив мер Львова.

Взагалі, статистика показує через ІФА-тестування, що приблизно 12% мешканців міста вже мають антитіла. Тобто вони перехворіли вже за якийсь період часу. Це також дуже позитивний крок,

– підкреслив Садовий.

Й додав: зараз у Львові існує баланс: з одного боку є карантин, з іншого – відбувається послаблення у різних сферах. Аби люди могли повертатися до нормального життя та отримували зарплату, весь бізнес міг працювати, а в казну міста надходили податки.

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Станом на 10 липня в області на COVID-19 захворіли 6 763 людей. 178 пацієнтів померли від ускладнень хвороби, 356 – одужали.

Напередодні, 7 липня, у Львові частково послабили карантин – відновили роботу готелі, ресторани, спортзали та фітнес-центри.

9 липня в місті відновили пільгове перевезення у міському транспорті: рекомендують користуватися цією можливістю з 11 до 16 години.

Довідка. За минулу добу в Україні виявили 819 нових випадків зараження коронавірусом. Загалом, станом на 10 липня в країні зареєстрували 52 043 інфікованих COVID-19.