Навіть ухвалення Конгресом нових санкцій проти Росії не гарантує їхнього повноцінного виконання. Досвід санкцій проти Китаю демонструє, що навіть чинні закони виконуються не повністю.

Уріель Епштейн, виконавчий директор Renew Democracy Initiative, пояснив 24 Каналу, що ключовими залишаються питання термінів голосування в обох палатах Конгресу та готовності Трампа реально застосовувати санкції.

Чи є в Конгресу реальні важелі змусити Трампа виконувати санкції?

"Не думаю, що це станеться наступного тижня. Перше питання – коли голосуватиме Сенат, друге – коли Палата представників. І третє – як реагуватиме сам Трамп. Він, звичайно, не використовуватиме вето, але відповідальність за виконання законопроєктів Конгресу лежить на президентові США", – сказав Епштейн.

Навіть якщо законопроєкт пройде, Трамп може вирішити виконувати санкції не на 100%, а лише на 30% чи 50%.

Конгрес не готовий змушувати Трампа виконувати їхні рішення, тому щодо санкцій виникають три питання: коли це відбудеться, чи голосуватиме Палата представників, і наскільки Трамп дотримуватиметься санкцій після їх ухвалення.

Хоча після голосування за законопроєкт формально шляху назад немає, реальна проблема виникає, коли закон існує, але президент його не дотримується. Наприклад, у США є багато санкцій проти Китаю, пов'язаних з уйгурами – народом, проти якого Сі Цзіньпін та Комуністична партія Китаю ведуть геноцид,

– пояснив Епштейн.

Близько мільйона уйгурів утримуються в концтаборах, де їх змушують працювати, що фактично є рабством. В Америці існують закони, які забороняють компаніям купувати продукцію, виготовлену примусовою працею в Китаї, але незрозуміло, наскільки компанії дотримуються цих законів і наскільки уряд контролює їхнє виконання.

"Членами Конгресу висловлюють сумніви щодо необхідності нових санкцій. Вони вважають, що потрібно просто краще виконувати ті санкції, які вже існують", – зазначив Епштейн.

Що ще відомо про потенційні санкції США проти Росії?