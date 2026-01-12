"Адские" санкции США против России под вопросом: кто и как будет контролировать их выполнение

Даже принятие Конгрессом новых санкций против России не гарантирует их полноценного выполнения. Опыт санкций против Китая демонстрирует, что даже действующие законы выполняются не полностью.

Уриэль Эпштейн, исполнительный директор Renew Democracy Initiative, объяснил 24 Каналу, что ключевыми остаются вопросы сроков голосования в обеих палатах Конгресса и готовности Трампа реально применять санкции.

Есть ли у Конгресса реальные рычаги заставить Трампа выполнять санкции?

"Не думаю, что это произойдет на следующей неделе. Первый вопрос – когда будет голосовать Сенат, второй – когда Палата представителей. И третий – как будет реагировать сам Трамп. Он, конечно, не будет использовать вето, но ответственность за выполнение законопроектов Конгресса лежит на президенте США", – сказал Эпштейн.

Даже если законопроект пройдет, Трамп может решить выполнять санкции не на 100%, а только на 30% или 50%.

Конгресс не готов заставлять Трампа выполнять их решения, поэтому по санкциям возникают три вопроса: когда это произойдет, будет ли голосовать Палата представителей, и насколько Трамп будет придерживаться санкций после их принятия.

Хотя после голосования за законопроект формально пути назад нет, реальная проблема возникает, когда закон существует, но президент его не соблюдает. Например, у США есть много санкций против Китая, связанных с уйгурами – народом, против которого Си Цзиньпин и Коммунистическая партия Китая ведут геноцид,

– объяснил Эпштейн.

Около миллиона уйгуров содержатся в концлагерях, где их заставляют работать, что фактически является рабством. В Америке существуют законы, которые запрещают компаниям покупать продукцию, изготовленную принудительным трудом в Китае, но непонятно, насколько компании придерживаются этих законов и насколько правительство контролирует их выполнение.

"Члены Конгресса выражают сомнения относительно необходимости новых санкций. Они считают, что нужно просто лучше выполнять те санкции, которые уже существуют", – отметил Эпштейн.

Что еще известно о потенциальных санкциях США против России?