Служба безпеки України встановила й затримала двох організаторів серії вибухів у Києві. Слідство звинувачує їх у вибухах біля станції метро "Шулявська", а також у житловому будинку на Подолі.

Зловмисники, встановивши вибухівку, вимагали біткоїни на пів мільйона доларів, щоб не підривати її. Про це повідомляє Служба безпеки України.

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Свої вимоги зловмисники озвучили вже після першого вибуху. Вони вимагали перерахувати на їхні рахунки 50 біткоїнів. Натомість чоловіки погрожували продовжити серію вибухів.

Найперше правоохоронці змогли встановити мобільні телефони й транспорт, що використовувалися для підготовки терактів. Надалі силовики встановили двох основних організаторів злочинів.

Всього проведено 15 обшуків за адресами проживання й перебування фігурантів, під час яких вилучено речові докази протиправної діяльності. Під час обшуку в автомобілі й за місцем проживання одного із затриманих знайшли деталі вибухового пристрою.

Обох затриманих підозрюють за статтею про теракт, вчинений повторно або за згодою групи осіб. За це їм загрожує від 7 до 12 років за ґратами.

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