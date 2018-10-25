СБУ викрила банду торговців зброєю: серед затриманих – бійці-добровольці

Хмельницькі працівники СБУ викрили міжрегіональне злочинне угруповання, яке організувало незаконний продаж зброї у різних регіонах України. Серед зловмисників виявились представники добровільних воєнізованих формувань.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

У спецслужбі зазначили, що ділки збували військові засоби ураження у тому числі представникам кримінальних кіл.

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Так, оперативники СБУ спіймали зловмисників на продажі 2 автоматів, 2 пістолетів із набоями до них, 3 ручних гранат РГД-5 та 100 набоїв різного калібру.

Під час чергової спроби продажу автомата з набоями та пістолета правоохоронці затримали 4 організаторів протиправного бізнесу у Львові.

Окрім того, під час обшуків у трьох областях вилучено великий арсенал зброї, зокрема десятки автоматів та пістолетів різних модифікацій, вибухівку, гранати, сотні набоїв різного калібру, запчастини та комплектуючі до вогнепальної зброї.

Правоохоронці відкрили справу та вирішують питання щодо оголошення затриманим про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

Перевіряється інформація щодо можливого використання зазначених засобів ураження для дестабілізації ситуації в країні через організацію диверсій,

– зазначили в СБУ