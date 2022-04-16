Це сталося 15 квітня. Місцеві підлітки гуляли й пішли до закинутого приміщення. Один з юнаків відкрив двері – після цього стався вибух.

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Обійшлося без жертв

На щастя, усі хлопці вижили. Зараз їхньому здоров'ю нічого не загрожує. Один із потерпілих отримав травми голови, проте госпіталізації не потребував.



Один із юнаків зазнав травми / Фото поліції Київської області

На звільнених територіях слід бути обережними

Правоохоронці звернулися до українців з районів, які перебували в окупації. Їх закликали стежити за дозвіллям дітей, не користуватись лісовими дорогами та стежками й не відвідувати будівлі, які не були до цього обстежені правоохоронцями.

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