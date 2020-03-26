Сенат США погодив виділення рекордних 2 трильйонів доларів на відновлення економіки

Для боротьби з економічною кризою через коронавірус Сенат США погодив закон про виділення 2 трильйонів доларів фінансової допомоги економіці. Остаточне затвердження документа очікують до кінця тижня.

За відповідне рішення проголосувало 96 сенаторів. Про це інформує CNN.

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Сенат погодив закон, за яким економіку країни мають підтримати 2 трильйонами доларів. Розмір фінансової допомоги став найбільшим за всю історію Сполучених Штатів.

Він має пожвавити економічну активність, а також зменшити економічні збитки, які епідемія коронавірусу та карантин завдають бізнесу.

На що планують витратити гроші:

приблизно 500 мільярдів доларів планують виділити на позики компаніям, які опинилися через коронавірус у скрутній ситуації;

ще 350 мільярдів доларів – на кредити лише малому та середньому бізнесу;

кожному американцю мають намір виплатити до 1200 доларів. На це витратять приблизно 250 мільярдів доларів;

250 мільярдів доларів підуть на допомогу безробітним.

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що підпише закон. Тому вже незабаром його можуть остаточно затвердити.

Коронавірус у США: основне

Станом на 26 березня у Сполучених Штатах підтвердили понад 69 тисяч випадків зараження коронавірусом. Померли 1 тисяча 50 людей, одужали – 619.

коронавірусом. Померли 1 тисяча 50 людей, одужали – 619. Всесвітня організація охорони здоров’я попередила, що новим епіцентром поширення коронавірусу може стати США .

. Країна тимчасово зупинила транспортне сполучення з Європою, Великою Британією, Ірландією та Канадою.

13 березня Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан.

Згодом у США схвалили перші ліки проти коронавірусу. Хворих лікуватимуть за допомогою плазми крові тих, хто вже одужав від коронавірусу.

Хворих лікуватимуть за допомогою плазми крові тих, хто вже одужав від коронавірусу. Крім того, у країні стартували клінічні випробування вакцини проти коронавірусу.



Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу