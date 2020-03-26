Сенат США погодив виділення рекордних 2 трильйонів доларів на відновлення економіки
Для боротьби з економічною кризою через коронавірус Сенат США погодив закон про виділення 2 трильйонів доларів фінансової допомоги економіці. Остаточне затвердження документа очікують до кінця тижня.
За відповідне рішення проголосувало 96 сенаторів. Про це інформує CNN.
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Сенат погодив закон, за яким економіку країни мають підтримати 2 трильйонами доларів. Розмір фінансової допомоги став найбільшим за всю історію Сполучених Штатів.
Він має пожвавити економічну активність, а також зменшити економічні збитки, які епідемія коронавірусу та карантин завдають бізнесу.
На що планують витратити гроші:
- приблизно 500 мільярдів доларів планують виділити на позики компаніям, які опинилися через коронавірус у скрутній ситуації;
- ще 350 мільярдів доларів – на кредити лише малому та середньому бізнесу;
- кожному американцю мають намір виплатити до 1200 доларів. На це витратять приблизно 250 мільярдів доларів;
- 250 мільярдів доларів підуть на допомогу безробітним.
Президент США Дональд Трамп підтвердив, що підпише закон. Тому вже незабаром його можуть остаточно затвердити.
Коронавірус у США: основне
- Станом на 26 березня у Сполучених Штатах підтвердили понад 69 тисяч випадків зараження коронавірусом. Померли 1 тисяча 50 людей, одужали – 619.
- Всесвітня організація охорони здоров’я попередила, що новим епіцентром поширення коронавірусу може стати США.
- Країна тимчасово зупинила транспортне сполучення з Європою, Великою Британією, Ірландією та Канадою.
- 13 березня Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан.
- Згодом у США схвалили перші ліки проти коронавірусу. Хворих лікуватимуть за допомогою плазми крові тих, хто вже одужав від коронавірусу.
- Крім того, у країні стартували клінічні випробування вакцини проти коронавірусу.