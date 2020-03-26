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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА

      Сенат США погодив виділення рекордних 2 трильйонів доларів на відновлення економіки

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      Сенат США погодив виділити рекордні 2 трильйони доларів на відновлення економіки / dt.ua

      Для боротьби з економічною кризою через коронавірус Сенат США погодив закон про виділення 2 трильйонів доларів фінансової допомоги економіці. Остаточне затвердження документа очікують до кінця тижня.

      За відповідне рішення проголосувало 96 сенаторів. Про це інформує CNN.

      Зверніть увагу Коронавірус у США: кількість померлих та хворих різко зросла

      Сенат погодив закон, за яким економіку країни мають підтримати 2 трильйонами доларів. Розмір фінансової допомоги став найбільшим за всю історію Сполучених Штатів.

      Він має пожвавити економічну активність, а також зменшити економічні збитки, які епідемія коронавірусу та карантин завдають бізнесу.

      На що планують витратити гроші:

      • приблизно 500 мільярдів доларів планують виділити на позики компаніям, які опинилися через коронавірус у скрутній ситуації;
      • ще 350 мільярдів доларів – на кредити лише малому та середньому бізнесу;
      • кожному американцю мають намір виплатити до 1200 доларів. На це витратять приблизно 250 мільярдів доларів;
      • 250 мільярдів доларів підуть на допомогу безробітним.

      Президент США Дональд Трамп підтвердив, що підпише закон. Тому вже незабаром його можуть остаточно затвердити.

      Коронавірус у США: основне

      • Станом на 26 березня у Сполучених Штатах підтвердили понад 69 тисяч випадків зараження коронавірусом. Померли 1 тисяча 50 людей, одужали – 619.
      • Всесвітня організація охорони здоров’я попередила, що новим епіцентром поширення коронавірусу може стати США.
      • Країна тимчасово зупинила транспортне сполучення з Європою, Великою Британією, Ірландією та Канадою.
      • 13 березня Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан.
      • Згодом у США схвалили перші ліки проти коронавірусу. Хворих лікуватимуть за допомогою плазми крові тих, хто вже одужав від коронавірусу.
      • Крім того, у країні стартували клінічні випробування вакцини проти коронавірусу.

      коронавірус правда міфи
      Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

      Супрун назвала золотий стандарт боротьби з коронавірусом
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Дональд Трамп Коронавірус Covid-19 Новини США Гроші Фінанси
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