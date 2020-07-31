Рада Національного банку України звільнила Сергія Холода за посади заступника голови НБУ. Холод обіймав цю посаду з 2018 року і відповідав за діяльність блоку "Платіжні системи та грошовий обіг".

Відповідну заяву про звільнення за власним бажанням Сергій Холод подав Голові Національного банку Кирилу Шевченку, повідомляє пресслужба НБУ. Звільнили Холода від 3 серпня. До теми "Долар по 30": Шмигаль прокоментував взаємини з НБУ і ймовірність зростання курсу На своїц посаді Холод відповідав за діяльність блоку "Платіжні системи та грошовий обіг". Голова Національного банку України Кирило Шевченко додав, що майбутній очільник цього напряму має зберегти та примножити досягнення Національного банку у сфері впровадження безготівкових розрахунків та оптимізації готівкового обігу в Україні. Що відомо про Сергія Холода Сергій Холод розпочав роботу на посаді заступника Голови Національного банку України з 23 липня 2018 року.

Має 27 років досвіду роботи в банківській сфері, зокрема на керівних посадах низки українських банків: Сведбанк, Таскомбанк, ВТБ Банк.

Сергій Холод очолював напрям розвитку інформаційних технологій в Індекс-банку (Креді Аґріколь Груп) та Райффайзенбанку Україна (з кінця 2006 року – ОТП Банк).

У 1991 – 2002 роках працював у Національному банку та був одним з керівників проєкту зі створення і розвитку електронної пошти і телекомунікаційної мережі системи електронних платежів Національного банку.

Розпочав діяльність у банківській системі з посади ІТ-спеціаліста у Промбудбанку. У НБУ додали перелік ключових досягнень Холода на посаді: розширення сфери використання безготівкових розрахунків

завершення оптимізації та оновлення банкнотно-монетного ряду гривні

запуск розширеного регламенту роботи Системи електронних платежів Національного банку у режимі 23/7,

масштабний перехід банківської системи на міжнародний номер банківського рахунку IBAN;

активний розвиток Системи віддаленої ідентифікації BankID НБУ;

створення концепції нового законодавчого регулювання вітчизняного ринку платежів та фіналізація пропозицій НБУ до нового законодавства що передбачає імплементацію євродирективи PSD2;

закладення фундаменту для розбудови в Україні повноцінної фінтех-екосистеми з інноваційними фінансовими сервісами та доступними цифровими послугами.