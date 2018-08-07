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Сервіс Apple Pay запрацював для клієнтів "Ощадбанку": як підключити послугу

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В "Ощадбанку" запрацював Apple Pay
В "Ощадбанку" запрацював Apple Pay / Oschadbank.ua

В "Ощадбанку" запрацював сервіс Apple Pay, завдяки якому клієнти банку зможуть безконтактно сплачувати за свої покупки. До цього часу послуга Apple Pay в Україні була доступна тільки у "ПриватБанку".

Повідомлення від "Ощадбанку" про старт роботи Apple Pay Про це повідомляється на сайті "Ощадбанку".

Так, додати в Apple Pay картку "Ощадбанку" тепер можна буде в банкінгу "Ощад 24/7" або в рідному додатку Apple Wallet. Крім того, підключити сервіс можна буде і на годиннику Apple Watch.

Читайте також: Apple Pay в Україні: що це таке та як працює

Підключення до інтернету при розрахунках за допомогою сервісу не потрібне, а реквізити картки не зберігаються на пристроях і не передаються одержувачам коштів.

Зазначимо, що 30 червня "ПриватБанк" відкрив послугу Apple Pay для усіх банків України.

Дивіться відео, як підключити Apple Pay клієнтам "Ощадбанку":

Повідомлення від "Ощадбанку" про старт роботи Apple Pay.

Apple Pay Ощадбанк
Повідомлення від "Ощадбанку" про старт роботи Apple Pay
 

Що таке Apple Pay? Це сервіс, дозволяє дуже здійснювати покупки в додатках і на сайтах дотиком пальця до Touch ID або подвійним кліком. У магазинах розплачуватися за допомогою Apple Pay можна з iPhone SE, iPhone 6 і пізніших моделей, а також з Apple Watch.

Теги: Новини України Техно Ощадбанк Банки Інтернет Apple
Джерело: 24 канал
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