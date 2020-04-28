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      Серйозна аварія в Києві на Набережному шосе: зіштовхнулися ВАЗ та Range Rover – відео

      - Читать новость на русском
      Аварія в Києві
      Аварія в Києві / Кадр з відео

      В Києві на Набережному шосе сталася аварія. Між собою зіштовхнулися легковик ВАЗ та елітний позашляховик Range Rover.

      Аварія сталася на Набережному шосе між Поштовою площею та мостом метро, повідомляє dtp.kiev.ua.

      До слова У Києві в житловому будинку вибухнула граната: є постраждалі

      На відео з місця аварії видно, як автомобіль ВАЗ стоїть розвернутим посеред дороги. Натомість Range Rover – на обочині зі слідами від удару.

      Дивіться відео наслідків аварії в Києві на Набережному шосе

      Що стало причиною аварії – зважаючи, що ця ділянка дороги має три смуги в одну сторону – поки невідомо.

      На місці працюють правоохоронці. Рух на цій ділянці ускладнений. Чи є потерпілі – не вказано.

      Автор: Ігор Саджениця
      Теги: Новини України Новини Києва Аварії та ДТП
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