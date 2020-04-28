Серйозна аварія в Києві на Набережному шосе: зіштовхнулися ВАЗ та Range Rover – відео

В Києві на Набережному шосе сталася аварія. Між собою зіштовхнулися легковик ВАЗ та елітний позашляховик Range Rover.

Аварія сталася на Набережному шосе між Поштовою площею та мостом метро, повідомляє dtp.kiev.ua.

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На відео з місця аварії видно, як автомобіль ВАЗ стоїть розвернутим посеред дороги. Натомість Range Rover – на обочині зі слідами від удару.

Дивіться відео наслідків аварії в Києві на Набережному шосе

Що стало причиною аварії – зважаючи, що ця ділянка дороги має три смуги в одну сторону – поки невідомо.

На місці працюють правоохоронці. Рух на цій ділянці ускладнений. Чи є потерпілі – не вказано.