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НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Сестру жертви резонансної аварії знайшли мертвою

14:36, сьогодні 6606 Читать новость на русском
Сестру жертви резонансної аварії знайшли мертвою
Сестру жертви резонансної аварії знайшли мертвою / Фото з соцмереж

На Київщині знайшли мертвою Ірину Ноздровську, сестру загиблої у резонансній ДТП. Тіло Ірини знайшли в річці, жінка була роздягненою.

Про це повідомив журналіст Володимир Тимофійчук.

Ірина зникла кілька днів тому. Востаннє вона виходила на зв'язок у п'ятницю, 29 грудня, о 17:00. Вона телефонувала матері і казала, що їде додому на маршрутці. Вже через годину зв'язку з Іриною не було. Її телефон був то поза зоною досяжності, то зайнятий.

Сестру жертви резонансної аварії знайшли мертвою

Жінка зникла 29 грудня

27 грудня захист винуватця ДТП, в якій загинула сестра Ірини, Дмитра Россошанського в Апеляційному суді Київської області мало не домігся його звільнення з-під варти за амністією. Однак суд у підсумку постановив відправити справу до суду першої інстанції і продовжив йому арешт на 60 діб.

Аварія сталася 30 вересня 2015 року уселі Демидів Вишгородського району Київської області. Дмитро Россошанський, перебуваючи в стані наркотичного сп'яніння, збив на смерть односельчанку, 26-річну Світлану Сапатинську. Дядько винуватця ДТП на той момент був головою Вишгородського районного суду.

Теги: Новини України Жертви Кримінальні новини Новини Києва Аварії та ДТП
Джерело: 24 Канал
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