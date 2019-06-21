Шахтарям Львівщини та Волині виплатили заборговані зарплати

Шахтарям з держпідприємств "Львіввугілля" та "Волиньвугілля" виплатили заборговані за квітень зарплати. Так, свої зароблені гроші отримали 9200 гірників.

Щоб погасити майже 200 мільйонів гривень боргів перед шахтарями, з державного бюджету скерували 41 мільйон гривень. Решта грошей – за рахунок дій, що призвели до підвищення ефективності функціонування ринку вугілля, повідомив представник президента України в Кабміні Андрій Герус.

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Герус пообіцяв, що до 26 червня будуть погашені борги по зарплаті за квітень перед шахтарями держпідприємства "Шахта ім. Сургая" на Донеччині.

Представник президента додав, що ця шахта підписала 21 червня прямий контракт на збут вугілля, де тепер немає схеми із непотрібним приватним посередником.

Що відомо про протести шахтарів на Львівщині? 10 червня гірники усіх шахт "Львіввугілля" влаштували страйк з вимогою виплатити їм заборговані за березень та квітень зарплати – загалом понад 280 мільйонів гривень. Тож шахтарі перекривали міжнародну трасу Львів – Рава-Руська.



