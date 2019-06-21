19:54
21 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      АНТИРОСІЙСЬКІ ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ ДАРІЯ ЛУК'ЯНЕНКО КОНФЛІКТ У ПЦУ ДМИТРО ТИМЧУК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Легалізація наркотиків в Росії. Суворі реалії РПЦ
      Вєсті Кремля
      21:12, 20 червня
      Вєсті. UA: Кернес і пам'ятник Гітлеру. Найбільше досягнення Луценка
      Вєсті.UA
      19:35, 20 червня
      Найдорожча земля в Україні: кому роздають ділянки в Пущі-Водиці
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Суровий радянський перекус
      Згадати все
      23:25, 19 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      АНТИРОСІЙСЬКІ ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ ДАРІЯ ЛУК'ЯНЕНКО КОНФЛІКТ У ПЦУ ДМИТРО ТИМЧУК

      Шахтарям Львівщини та Волині виплатили заборговані зарплати

      277 Читать новость на русском
      Шахтарям віддали зарплатні борги
      Шахтарям віддали зарплатні борги / Industriall-union.org

      Шахтарям з держпідприємств "Львіввугілля" та "Волиньвугілля" виплатили заборговані за квітень зарплати. Так, свої зароблені гроші отримали 9200 гірників.

      Щоб погасити майже 200 мільйонів гривень боргів перед шахтарями, з державного бюджету скерували 41 мільйон гривень. Решта грошей – за рахунок дій, що призвели до підвищення ефективності функціонування ринку вугілля, повідомив представник президента України в Кабміні Андрій Герус.

      Дивіться відео, як Зеленський зустрічався з шахтарями на Львівщині

      Герус пообіцяв, що до 26 червня будуть погашені борги по зарплаті за квітень перед шахтарями держпідприємства "Шахта ім. Сургая" на Донеччині.

      Представник президента додав, що ця шахта підписала 21 червня прямий контракт на збут вугілля, де тепер немає схеми із непотрібним приватним посередником.

      Що відомо про протести шахтарів на Львівщині? 10 червня гірники усіх шахт "Львіввугілля" влаштували страйк з вимогою виплатити їм заборговані за березень та квітень зарплати – загалом понад 280 мільйонів гривень. Тож шахтарі перекривали міжнародну трасу Львів – Рава-Руська.

      протести шахтарів Львівщина

       

      blog_ava
      Привітання з випускним 2019: щирі вітання від батьків і вчителів
      сьогодні
      31515
      Теги: Новини України Протести шахтарів Зарплата Гроші Андрій Герус Новини Львова Волинь
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Скупівля телеканалів та рішення Конституційного суду: про найголовніше у ток-шоу "Політанатомія"
      сьогодні , 19:29 Скупівля телеканалів та рішення Конституційного суду: про найголовніше у ток-шоу "Політанатомія"
      181
      Скільки років літакам, якими подорожують українці, і наскільки вони безпечні
      сьогодні , 19:00 Скільки років літакам, якими подорожують українці, і наскільки вони безпечні
      Світлана Попова 1662
      Коаліція та опозиція: хто і з ким об’єднуватиметься в новій Раді
      сьогодні , 18:01 Коаліція та опозиція: хто і з ким об’єднуватиметься в новій Раді
      Ірина Поліщук 1228
      На межі: чому рейтинг партії Порошенка стрімко падає і досяг критичних 5%
      сьогодні , 17:00 На межі: чому рейтинг партії Порошенка стрімко падає і досяг критичних 5%
      Наталя Ромашова 1461
      Заявления "Газпрома": чего ожидать Украине
      сьогодні , 16:30 Заявления "Газпрома": чего ожидать Украине
      Сергій Фурса 970
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук