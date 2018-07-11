Що буде з доларом через три роки: у Мінекономіки зробили невтішні прогнози

Міністерство економічного розвитку і торгівлі спрогнозувало три сценарії, за якими може змінитись курс гривні щодо долара впродовж 2019-2021 років.

"Прогнозі економічного і соціального розвитку України на 2019-2021 роки" Мінекономрозвитку представило під час засідання Кабінету міністрів у середу, 11 липня.

Читайте також: Від Києва до Чернівців: розміри середньої зарплати в регіонах

Згідно з цим прогнозом, профільне міністерство розробило три сценарії розвитку, за яким може змінюватись курс гривні щодо основних іноземних валют.

Так, перший сценарій передбачає втілення реформ та збереження сприятливих умов на світових ринках. У ньому передбачена помірна реакція економіки на реформи і як наслідок – у 2019 році курс в середньому за період становитиме 28,2 гривні за долар, у 2020 – 29,7 гривні за долар, а у 2021 – 30,4 гривні за долар.

Другий сценарій орієнтований на запровадження складних реформ – зокрема, земельної та податкової в частині оподаткування прибутків підприємств.

Відповідно до цього сценарію, у 2019 курс в середньому за період становитиме 29,4 гривні за долар, у 2020-2021 роках – 28,3 гривні за долар.

Читайте також: Нацвалюта України може впасти до рівня 40,8 гривні за долар: в НБУ бачать дві загрози

Третій сценарій є найбільш песимістичним. Він передбачає, що негативні тенденції зовнішньої кон’юнктури послаблюватимуть можливості впровадження реформ і найбільше це позначиться на фінансовому секторі. Гальмування економічного розвитку та втрата довіри іноземних інвесторів загострять проблему розрахунку України за своїми борговими зобов’язаннями.

За цим сценарієм у 2019 році курс в середньому за період становитиме 29,7 гривні за долар, у 2020 – 32 гривні за долар, а у 2021 підскочить до 33,5 гривні за долар.

Усі три сценарії передбачають падіння курсу гривні щодо долара. Станом на 11 липня офіційний курс НБУ становить 26,20 гривні за долар.