Що буде з курсом валют після карантину: прогноз експерта

Українська економіка зазнала неабияких збитків через карантин. Однак в НБУ запевняють, це явище тимчасове, і все почне відновлюватися одразу після пом'якшення обмежень, адже запрацює частина бізнесу. А як це позначиться на курсі валют – читайте далі.

Як тільки економіка ожвавиться після пом'якшення карантину, то може відбутись певне просідання гривні. Про це в ефірі програми "Про головне" на 24 каналі розповів секретарем урядової Ради з питань економічного розвитку України Ярослав Жаліло.

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"Хоча вважати, що це буде значне просідання, я б не став. Ми маємо чинники, які зміцнюють курс гривні – це позитивна динаміка цін на енергоресурси, експорт не так сильно погіршується, як імпорт, а також стабілізувався відплив капіталів з України", – пояснив він.

Довідка. 4 травня українці купивали долар за 26,88 гривні, а продавали по 27,18 гривні. Водночас євро коштувало 29,03 гривні, а продати його можна було по 29,55 гривні.

За його словами, українська економіка залишатиметься цікавою для потенційних інвесторів, тому це буде підтримувати курс валют.

"Значного провалу не очікується. Тому бігти (до обмінників – 24 канал) і розраховувати, що через кілька місяців можна з вигодою продати валюти, я б не рекомендував", – додав експерт.

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