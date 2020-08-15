Шмигаль заявив, що економіка України почала відновлюватися: що цьому посприяло
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що українська економіка почала відновлюватись у третьому кварталі. На це повпливали одразу декілька факторів, серед яких – відновлення споживання.
Однак не лише це дало змогу економіки Україні почати відновлюватися. Про це повідомив прем'єр Шмигаль на сторінці у фейсбуці.
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Денис Шмигаль зауважив, що коронавірус спричинив одну з найбільших економічних рецесій у світі за останні 70 років. Однак українська економіка почала відновлюватись.
Що вплинуло на відновлення української економіки
- Відновлення споживання.
- Збір врожаю, який фактично перенісся з другого кварталу на третій через погодні умови.
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Шмигаль написав, що, за прогнозами Мінекономіки, у наступні 3 роки ВВП буде зростати у середньому більш, ніж на 4% щорічно.
Як коронавірус вплинув на світову економіку
- Згідно з оновленим дослідженням Financial Times і аналітичного центру Brookings, пандемія коронавірусу стала для світу найбільшим випробуванням після Другої світової війни.
- Криза 2020 року, спричинена коронавірусом, поглинула весь світ. Пандемія негативно вплинула на експорт товарів, наприклад, нафти. У результаті попит на сировину різко зменшився, а ціни – знизилися.
- Через карантинні обмеження багато підприємств та закладів припинили свою роботу. Не менше постраждала і галузь туризму. Авіакомпанії заявили про різке падіння доходів та почали звільняти своїх працівників.