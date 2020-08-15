Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що українська економіка почала відновлюватись у третьому кварталі. На це повпливали одразу декілька факторів, серед яких – відновлення споживання.

Однак не лише це дало змогу економіки Україні почати відновлюватися. Про це повідомив прем'єр Шмигаль на сторінці у фейсбуці.

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Денис Шмигаль зауважив, що коронавірус спричинив одну з найбільших економічних рецесій у світі за останні 70 років. Однак українська економіка почала відновлюватись.

Що вплинуло на відновлення української економіки

Відновлення споживання. Збір врожаю, який фактично перенісся з другого кварталу на третій через погодні умови.

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Шмигаль написав, що, за прогнозами Мінекономіки, у наступні 3 роки ВВП буде зростати у середньому більш, ніж на 4% щорічно.

Як коронавірус вплинув на світову економіку