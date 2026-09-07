На своей странице в инстаграме клипмейкер опубликовал серию душевных семейных фотографий со своим отцом Казбеком Бадоевым. На снимках они вместе позируют на фоне восточного ковра. Также режиссер показал атмосферный пейзаж из окна и поделился снимками своих домашних питомцев – кота и собаки.

В подписи к публикации Бадоев откровенно рассказал об их отношениях. Режиссер признался, что время, проведенное с отцом, бывает разным, но именно он является для него главной опорой в жизни. По словам клипмейкера, отец остается единственным человеком, чье мнение для него действительно авторитетно и важно.

День с папой – это всегда и счастье, и испытание, но только с ним я чувствую безграничную силу, он и есть моя скала, он единственный, кого я до сих пор хочу удивлять, чье мнение действительно важно для меня,

– поделился эмоциями клипмейкер.

Алан Бадоев с отцом / фото из инстаграма

Пользователи сети сразу обратили внимание на то, насколько сильно Алан похож на своего отца. В комментариях подписчики отмечают, что родственники выглядят как две капли воды. Также поклонники искренне желают Казбеку крепкого здоровья, подчеркивая, что время, проведенное рядом с родителями, – это самая большая жизненная ценность.

А тем временем Олег Собчук показал редкое фото со своей 23-летней дочерью Татьяной.