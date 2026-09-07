На своїй сторінці в інстаграмі кліпмейкер опублікував серію теплих родинних фотографій зі своїм татом Казбеком Бадоєвим. На знімках вони разом позують на тлі східного килима. Також режисер показав атмосферний краєвид із вікна та поділився кадрами своїх домашніх улюбленців – кота й собаки.

У підписі до публікації Бадоєв відверто розповів про їхні стосунки. Режисер зізнався, що спільний час із батьком буває різним, але саме він є для нього головною життєвою опорою. За словами кліпмейкера, тато залишається єдиною людиною, чия думка для нього є справді авторитетною та важливою.

День з татом, це завжди і щастя, і випробування, але тільки з ним я відчуваю безмежну силу, він і є моя скеля, він єдиний, кого я досі хочу дивувати, чия думка дійсно важлива для мене,

– поділився емоціями кліпмейкер.

Алан Бадоєв з батьком / фото з інстаграму

Користувачі мережі одразу звернули увагу на те, наскільки сильно Алан схожий на свого батька. У коментарях підписники зазначають, що родичі виглядають як дві краплі води. Також шанувальники щиро бажають Казбеку міцного здоров'я, наголошуючи, що час, проведений поруч із батьками, – це найбільша життєва цінність.

А тим часом Олег Собчук показав рідкісне фото зі своєю 23-річною донькою Тетяною.