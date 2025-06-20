Военнослужащий прокомментировал свое заявление, ведь его начали активно распространять в сети. Соответствующее сообщение Ярмак опубликовал в инстаграме, пишет Show 24.

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Александр Ярмак отметил, что война обостряется, Россия наращивает производство ракет и дронов, а удары по Украине становятся более масштабными. Он добавил, что недавние воздушные атаки Ирана на Израиль показали, что даже лучшие системы ПВО не могут уничтожить все воздушные цели. По словам рэпера, Украину и мир ждет большой "технологический и системный вызов".

Я неоднократно повторял, что такого ресурсного врага невозможно победить войском, его можно победить нацией,

– подчеркнул Ярмак.

Александр Ярмак обратился к украинцам

Военнослужащий призвал украинцев позаботиться о своем местонахождении, чтобы рядом с работой и домом были комфортные и подготовленные укрытия, научиться тактической медицины, присоединяться к войску и помогать.

Какая ситуация сейчас? Критическая, но не катастрофическая! Поэтому нужно включение каждого, еще есть время подготовиться к действительно тяжелой осени! Потому что враг готовится именно в этот период устроить основной террор,

– отметил он.

Ярмак подчеркнул, что россияне продолжат обстреливать Украину, поэтому нужно быть подготовленными и слаженными.

Заявление Александра Ярмака об "ужасной кровавой осени" / Скриншот из инстаграма рэпера

Напомним, что заявление об "ужасной кровавой осени" Александр Ярмак сделал после масштабной атаки на Киев 17 июня. В результате обстрела столицы погибли 28 человек, есть много пострадавших.