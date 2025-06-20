Військовослужбовець прокоментував свою заяву, адже її почали активно поширювати у мережі. Відповідний допис Ярмак опублікував в інстаграмі, пише Show 24.

Дивіться також "Пам'ятайте його таким": дружина Юрія Феліпенка показала зворушливе відео з коханим

Олександр Ярмак зазначив, що війна загострюється, Росія нарощує виробництво ракет і дронів, а удари по Україні стають масштабнішими. Він додав, що нещодавні повітряні атаки Ірану на Ізраїль показали, що навіть найкращі системи ППО не можуть знищити всі повітряні цілі. За словами репера, на Україну і світ чекає великий "технологічний та системний виклик".

Я неодноразово повторював, що такого ресурсного ворога неможливо перемогти військом, його можна перемогти нацією,

– наголосив Ярмак.

Олександр Ярмак звернувся до українців

Військовослужбовець закликав українців потурбуватися про своє місцеперебування, аби поряд з роботою та домом були комфортні та підготовленні укриття, навчитися тактичної медицини, долучатися до війська і допомагати.

Яка ситуація наразі? Критична, але не катастрофічна! Тому потрібно включення кожного, ще є час підготуватися до дійсно важкої осені! Бо ворог готується саме в цей період влаштувати основний терор,

– зазначив він.

Ярмак підкреслив, що росіяни продовжать обстрілювати Україну, тому потрібно бути підготовленими та злагодженими.

Заява Олександра Ярмака про "жахливу криваву осінь" / Скриншот з інстаграму репера

Нагадаємо, що заяву про "жахливу криваву осінь" Олександр Ярмак зробив після масштабної атаки на Київ 17 червня. Внаслідок обстрілу столиці загинуло 28 людей, є багато постраждалих.