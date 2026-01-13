В начале полномасштабной войны Александр Кривошапко приобщался к волонтерству, но впоследствии сделал другой выбор. Где певец сейчас и чем занимается – читайте далее в материале 24 Канала.

Чем известен Александр Кривошапко?

Родной город Александра – Мариуполь. Здесь он учился в музыкальной школе и музыкальном училище. Уже с 8 лет начал участвовать в различных песенных конкурсах и почти всегда занимал первые места. Также учился в России.

В 18 лет Александр Кривошапко принял участие в шоу "Х-Фактор" и покорил судей исполнением песни Андреа Бочелли Vivo Per Lei.

Юный певец стал фаворитом публики: когда в седьмом туре его исключили из проекта, фаны были возмущены. Разными способами они требовали вернуть Сашу в проект: и им удалось этого добиться. Так Александр дошел до финала "Х-Фактора".

После завершения проекта Александр Кривошапко активно выступал на концертах, давал интервью, был приглашенной звездой на различных проектах. В частности, принял участие в "Танцах со звездами" и дошел до 10 эфира.

Также исполнитель подписал контракт с Sony Music Entertainment и начал работать над сольной карьерой. И хотя через два года разорвал соглашение, но продолжал свой путь.

Отношения с Денисовой и несколько браков: личная жизнь Кривошапка

Личная жизнь певца была не менее насыщенной. В 2011 году он женился на танцовщице Татьяне Денисовой, которая оказалась предательницей Украины. Она получила российское гражданство и решила замалчивать войну.



Кривошапко и Денисова / Фото из Википедии

Через несколько лет стало известно, что пара развелась – причиной стали постоянные конфликты и недоразумения. Впоследствии у Александра были отношения с моделью Мариной Кински. У них родилась дочь Алиса. Доподлинно неизвестно, были ли они женаты.

Уже в 2021 Александр Кривошапко женился снова – его избранницей стала косметолог Мария. Однако и этот брак продлился недолго.

В октябре 2023 года певец сообщил о новых отношениях с любимой Кристиной. В январе 2025 пара сыграла свадьбу за границей.



Александр Кривошапко с женой / Фото из инстаграма певца

Где сейчас и чем занимается Александр Кривошапко?

В начале полномасштабной войны певец активно проявлял свою позицию: волонтерил, помогал, создал собственный благотворительный фонд. В июне 2022 года он заявил, что находится в составе добровольческого батальона.

Хочу ответить тем, кто каждый день отправляет меня в состав украинских войск. Уже два с половиной месяца я нахожусь на контракте с добровольческим батальоном, просто не разглашал, потому что параллельно с этим занимался другим делом – нашим благотворительным фондом,

– говорил Александр Кривошапко.



Александр Кривошапко / Скриншот из видео

Однако через некоторое время певец исчез из инфопространства, а потом начал публиковать фото из заграницы. Стало понятно, что Александр Кривошапко выехал. Однако как именно ему это удалось и по законным ли основаниям – неизвестно. На критику в комментариях он отвечал с иронией.

Уверен, что когда-то вы осознаете, что обвинять окружающих в том, что вам не нравится – не лучший способ достичь внутренней гармонии. Будьте счастливы,

– писал артист в ответ на один из комментариев.

Сейчас в профиле Александра Кривошапка – флаг США. Он называет себя отцом, певцом, музыкантом и спортсменом. На его странице в основном совместные фото с женой, кадры из путешествий по миру. Также он публикует видео, где исполняет песни.