На початку повномасштабної війни Олександр Кривошапко долучався до волонтерства, але згодом зробив інший вибір. Де співак зараз і чим займається – читайте далі у матеріалі 24 Каналу.

Чим відомий Олександр Кривошапко?

Рідне місто Олександра – Маріуполь. Тут він навчався у музичній школі та музичному училищі. Вже з 8 років почав брати участь у різних пісенних конкурсах і майже завжди посідав перші місця. Також навчався у Росії.

У 18 років Олександр Кривошапко взяв участь у шоу "Х-Фактор" та підкорив суддів виконанням пісні Андреа Бочеллі Vivo Per Lei.

Олександр Кривошапко – Vivo Per Lei: дивіться відео онлайн

Юний співак став фаворитом публіки: коли у сьомому турі його виключили з проєкту, фани були обурені. Різними способами вони вимагали повернути Сашка у проєкт: і їм вдалось цього добитися. Так Олександр дійшов до фіналу "Х-Фактора".

Після завершення проєкту Олександр Кривошапко активно виступав на концертах, давав інтерв'ю, був запрошеною зіркою на різних проєктах. Зокрема, взяв участь у "Танцях з зірками" і дійшов до 10 ефіру.

Також виконавець підписав контракт з Sony Music Entertainment та почав працювати над сольною кар'єрою. І хоч через два роки розірвав угоду, але продовжував свій шлях.

Стосунки з Денисовою та кілька шлюбів: особисте життя Кривошапка

Особисте життя співака було не менш насиченим. У 2011 році він одружився з танцівницею Тетяною Денисовою, яка виявилась зрадницею України. Вона отримала російське громадянство і вирішила замовчувати війну.



Кривошапко і Денисова / Фото з Вікіпедії

Через кілька років стало відомо, що пара розлучилась – причиною стали постійні конфлікти й непорозуміння. Згодом в Олександра були стосунки з моделлю Мариною Кінські. У них народилась донька Аліса. Достеменно невідомо, чи були вони одружені.

Олександр Кривошапко з донькою: відео

Уже у 2021 Олександр Кривошапко одружився знову – його обраницею стала косметологиня Марія. Однак і цей шлюб тривав недовго.

У жовтні 2023 співак повідомив про нові стосунки з коханою Христиною. У січні 2025 пара зіграла весілля за кордоном.



Олександр Кривошапко з дружиною / Фото з інстаграму співака

Де зараз і чим займається Олександр Кривошапко?

На початку повномасштабної війни співак активно проявляв свою позицію: волонтерив, допомагав, створив власний благодійний фонд. У червні 2022 року він заявив, що перебуває у складі добровольчого батальйону.

Хочу відповісти тим, хто кожного дня відправляє мене до складу українських військ. Уже два з половиною місяці я перебуваю на контракті з добровольчим батальйоном, просто не розголошував, бо паралельно із цим займався іншою справою – нашим благодійним фондом,

– казав Олександр Кривошапко.



Олександр Кривошапко / Скриншот з відео

Однак через певний час співак зник з інфопростору, а потім почав публікувати фото з закордону. Стало зрозуміло, що Олександр Кривошапко виїхав. Однак як саме йому це вдалось та чи за законними підставами – невідомо. На критику в коментарях він відповідав з іронією.

Впевнений, що колись ви усвідомите, що звинувачувати оточення у тому, що вам не подобається – не найкращий спосіб досягти внутрішньої гармонії. Будьте щасливі,

– писав артист у відповідь на один з коментарів.

Зараз у профілі Олександра Кривошапка – прапор США. Він називає себе батьком, співаком, музикантом і спортсменом. На його сторінці здебільшого спільні фото з дружиною, кадри з подорожей світом. Також він публікує відео, де виконує пісні.