После этого Гросу начали связывать с российским актером Романом Полянским. В сети входят слухи, что они до сих пор вместе, но сама певица официально этого не подтверждает. Ранее Гросу рассказывала, что ее избранник работает в киноиндустрии и имеет музыкальное образование. Известно также, что нынешний партнер является отцом ее будущего ребенка. Пара вместе около пяти лет, хотя до этого они длительное время дружили. Кто еще из украинских звезд имел отношения с россиянами – читайте далее в материале 24 Канала.

К теме Пять лет вместе: Гросу раскрыла подробности об отношениях с мужчиной, которого скрывает от публики

Екатерина Кузнецова

Первым мужем актрисы стал российский актер Евгений Пронин. Они познакомились на съемочной площадке – рабочие отношения быстро переросли в романтические. Несколько лет пара жила на расстоянии, впоследствии Екатерина переехала к любимому. Впрочем, в 2015 году супруги развелись. Несмотря на разрыв, Кузнецова и Пронин смогли сохранить теплые отношения. Известно, что Евгений сейчас не проживает в России.

Евгений Пронин и Екатерина Кузнецова / Фото Ukr.media

В 2017 году Екатерина начала встречаться с российским бизнесменом Максимом Аплиным. В 2021 году мужчина сделал предложение любимой. Отношения пары длились восемь лет и хотя официально Екатерина и Максим не были женаты, они считали себя супругами. Об этом актриса рассказывала в интервью на ютуб-канале Марички Падалко. До начала полномасштабного вторжения пара жила в России, однако после 24 февраля 2022 года они выехали из страны и публично выступили против российской агрессии. Актриса и бизнесмен пытались строить отношения на расстоянии. Екатерина работала в Киеве, тогда как Максим жил на Шри-Ланке. Однако девушке было сложно найти баланс между карьерой и личной жизнью, поэтому в конце концов они с любимым приняли решение разойтись.

Я стараюсь давать внимание, но это трудно... Я знаю, что в моих прежних отношениях ему (любимому, – 24 Канал) не хватало меня очень. Я даже видела этот взгляд, когда мы только увиделись, а он мне говорит: "Я знаю, что ты скоро уедешь". Ему было больно осознавать это... Я всегда выбирала работу. Балансировать очень трудно,

– рассказывала актриса.

Екатерина Кузнецова с Максимом Апплиным / Фото из инстагарма актрисы

Ирина Билык

В 2016 году стало известно, что украинская певица вышла замуж за российского фотографа и режиссера Аслана Ахмадова. Во время супружеской жизни пара стала родителями сына Табриза. Ирина и Аслан воспользовались услугами суррогатной матери. После появления ребенка семья фактически жила на двух странах: Ирина вместе с сыном осталась в Украине, тогда как Ахмадов жил в России. В 2021 году публично стало известно о разрыве пары.

Ирина Билык с бывшим мужем и сыном / Фото из сети

Несмотря на это, Билык тепло отзывалась о бывшем муже, называя его лучшим мужчиной в своей жизни, а их историю любви – "космической". Об этом она сказала в программе "Мой секрет" на телеканале СТБ.

Зоряна Марченко

Знаменитость была замужем за российским актером Александром Ведменским, который сегодня поддерживает войну России против Украины. Они познакомились на съемках. И в конце концов служебный роман перерос в брак. Беременность стала для актрисы неожиданностью, ведь тогда она не планировала серьезных отношений. Мужчина не хотел жить в Киеве, поэтому супруги переехали в Москву. Там Марченко чувствовала себя одинокой – Александра почти не бывал дома, и весь быт с ребенком лег на ее плечи. Позже Зоряна вернулась в Киев.

Сейчас они не поддерживают связи с экс-супругом, хотя отец иногда общается с дочкой сообщениями.

Об этом звезда сериал "Просто Надежда" рассказывала в интервью, которое вышло на ютуб-канале Алины Доротюк.