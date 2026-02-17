Після цього Гросу почали пов'язувати з російським актором Романом Полянським. В мережі входять чутки, що вони досі разом, та сама співачка офіційно цього не підтверджує. Раніше Гросу розповідала, що її обранець працює в кіноіндустрії та має музичну освіту. Відомо також, що нинішній партнер є батьком її майбутньої дитини. Пара разом близько п'яти років, хоча до цього вони тривалий час дружили. Хто ще з українських зірок мав стосунки з росіянами – читайте далі в матеріалі 24 Каналу.

Катерина Кузнєцова

Першим чоловіком акторки став російський актор Євген Пронін. Вони познайомилися на знімальному майданчику – робочі стосунки швидко переросли в романтичні. Декілька років пара жила на відстані, згодом Катерина переїхала до коханого. Утім, у 2015 році подружжя розлучилося. Попри розрив, Кузнєцова та Пронін змогли зберегти теплі стосунки. Відомо, що Євген нині не проживає в Росії.

Євген Пронін та Катерина Кузнєцова / Фото Ukr.media

У 2017 році Катерина почала зустрічатися з російським бізнесменом Максимом Аппліним. У 2021 році чоловік освідчився коханій. Стосунки пари тривали вісім років, хоча офіційно Катерина та Максим не були одружені, вони вважали себе подружжям. Про це акторка розповідала в інтерв'ю на ютуб-каналі Марічки Падалко. До початку повномасштабного вторгнення пара жила в Росії, однак після 24 лютого 2022 року вони вихали з країни та публічно виступили проти російської агресії. Акторка й бізнесмен намагалися будувати стосунки на відстані. Катрина працювала в Києві, тоді як Максим жив на Шрі-Ланці. Однак дівчині було складно знайти баланс між кар'єрою та особистим життям, тож зрештою вони з коханим прийняли рішення розійтися.

Я намагаюся давати увагу, але це важко… Я знаю, що в моїх колишніх стосунках йому (коханому, – 24 Канал) не вистачало мене дуже. Я навіть бачила цей погляд, коли ми тільки побачилися, а він мені каже: "Я знаю, що ти скоро поїдеш". Йому було боляче усвідомлювати це… Я завжди обирала роботу. Балансувати дуже важко,

– розповідала акторка.

Катерина Кузнєцова з Максимом Аппліним / Фото з інстагарму акторки

Ірина Білик

У 2016 році стало відомо, що українська співачка вийшла заміж за російського фотографа та режисера Аслана Ахмадова. Під час подружнього життя пара стала батьками сина Табріза. Ірина та Аслан скористалися послугами сурогатної матерії. Після появи дитини сім'я фактично жила на двох країнах: Ірина разом із сином залишилася в Україні, тоді як Ахмадов мешкав у Росії. У 2021 році публічно стало відомо про розрив пари.

Ірина Білик з колишнім чоловіком та сином / Фото з мережі

Попри це, Білик тепло відгукувалася про колишнього чоловіка, називаючи його найкращим із чоловіком у своєму житті, а їхню історію кохання – "космічною". Про це вона сказала в програмі "Мій секрет" на телеканалі СТБ.

Зоряна Марченко

Знаменитість була заміжня за російським актором Олександром Ведменським, який сьогодні підтримує війну Росії проти України. Вони познайомилися на зйомках. І зрештою службовий роман переріс у шлюб. Вагітність стала для акторки несподіванкою, адже тоді вона не планувала серйозних стосунків. Чоловік не хотів жити в Києві, тож подружжя переїхало до Москви. Там Марченко почувалася самотньою – Олександра майже не бував удома, і весь побут із дитиною ліг на її плечі. Пізніше Зоряна повернулася до Києва.

Ніні вони не підтримують зв'язку з ексчоловіком, хоча батько іноді спілкується з донькою повідомленнями.

Про це зірка серіал "Просто Надія" розповідала в інтерв'ю, яке вийшло на ютуб-каналі Аліни Доротюк.