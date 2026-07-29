В инстаграме она поздравила британского фотографа Джайлза Дьюли, который документирует войну в Украине, с получением Международной премии мира графства Типперэри 2025 года.

В публикации говорится, что награду Джайлзу Дьюли присудили за более чем 20 лет работы, посвященной документированию человеческих последствий войн и вооруженных конфликтов, а также за создание благотворительной организации Legacy of War Foundation, которая в настоящее время помогает общинам в Украине, Руанде и Ливане восстанавливаться после войны.

Также Джоли напомнила о его недавней выставке The Things They Carried ("Вещи, которые они несли"), которая проходила в творческом пространстве Atelier Jolie. Представленные там работы охватывают различные этапы военной истории – от первой авиабомбы, сброшенной во время Первой мировой войны, и кассетных боеприпасов, использованных во Вьетнаме, до гранат, которые сегодня переоборудуют для применения беспилотниками в Украине.

Что известно о Джайлзе Дюли

Его карьера началась с модной фотографии, однако впоследствии он кардинально сменил направление и начал снимать документальные репортажи в Афганистане.

В 2011 году во время выполнения профессиональных обязанностей Дюли подорвался на мине, в результате чего лишился руки и обеих ног. Эта трагедия не сломила мужчину, а, напротив, сделала его символом несокрушимости для многих коллег и поклонников.

С начала полномасштабного вторжения он постоянно снимает войну в Украине, работает наставником для молодых украинских фотографов-документалистов и неустанно привлекает внимание западного общества к трагедии украинского народа.

Кстати, именно Джайлз Дьюли в свое время посоветовал Анджелине Джоли посетить Херсон, чтобы она могла воочию увидеть последствия российской агрессии и лучше понять ситуацию в Украине.