В інстаграмі вона привітала британського фотографа Джайлза Дьюлі, який документує війну в Україні, з отриманням Міжнародної премії миру графства Тіпперері 2025 року.

У публікації йдеться, що нагороду Джайлз Дьюлі присудили за понад 20 років роботи, присвяченої документуванню людських наслідків воєн і збройних конфліктів, а також за створення благодійної організації Legacy of War Foundation, яка нині допомагає громадам в Україні, Руанді та Лівані відновлюватися після війни.

Також Джолі нагадала про його нещодавню виставку The Things They Carried ("Речі, які вони несли"), яка проходила у творчому просторі Atelier Jolie. Представлені там роботи охоплюють різні етапи воєнної історії – від першої авіабомби, скинутої під час Першої світової війни, і касетних боєприпасів, використаних у В'єтнамі, до гранат, які сьогодні переобладнують для застосування безпілотниками в Україні.

Що відомо про Джайлза Дюлі

Його кар'єра розпочалася з fashion-фотографії, однак згодом він кардинально змінив напрямок і почав знімати документальні репортажі в Афганістані.

У 2011 році під час виконання професійних обов'язків Дюлі підірвався на міні, внаслідок чого втратив руку та обидві ноги. Ця трагедія не зламала чоловіка, а, навпаки, зробила його символом незламності для багатьох колег і прихильників.

З початку повномасштабного вторгнення він постійно знімає війну в Україні, працює ментором для молодих українських фотографів-документалістів та невтомно привертає увагу західного суспільства до трагедії українського народу.

До речі, саме Джайлз Дьюлі свого часу порадив Анджеліні Джолі відвідати Херсон, щоб вона могла на власні очі побачити наслідки російської агресії та краще зрозуміти ситуацію в Україні.