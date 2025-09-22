Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на Daily Mail.
Все, что разделяет или ограничивает личные самовыражения и свободы, я считаю очень опасным,
– подчеркнула Анджелина Джоли.
Актриса заявила, что сейчас "очень-очень тяжелые времена", когда говорила о политической нестабильности в США.
Сейчас я не узнаю свою страну. Я всегда жила на международном уровне. Моя семья интернациональная. Моя жизнь, мое мировоззрение равноправны и едины. Я думаю, что сейчас такие серьезные времена, что нам следует быть осторожными и не говорить ничего легкомысленно. Поэтому я буду осторожной на пресс-конференции. Но сейчас очень-очень тяжелые времена,
– сказала она.
Стоит отметить, что Анджелина Джоли сделала заявление о свободе слова лишь через несколько дней после того, как телеканал ABC, принадлежащий The Walt Disney Company, "на неопределенный срок" исключил из эфира популярное ночное ток-шоу Jimmy Kimmel Live! после высказывания ведущего относительно убийства консервативного активиста Чарли Кирка.
Как пишет Bloomberg, консервативные комментаторы и члены администрации Дональда Трампа упрекнули Джимми Киммела за его слова. Комик обвинил республиканцев в том, что они что они используют смерть Чарли Кирка для критики своих оппонентов.
Что известно об убийстве Чарли Кирка?
10 сентября во время дебатов в Университете Юты Чарли Кирка подстрелили. Мужчина получил ранение шеи. Активиста госпитализировали, однако его не удалось спасти.
Обвиняемый в убийстве Кирка – 22-летний Тайлер Джеймс Робинсон. Он стрелял из винтовки.
21 сентября на стадионе State Farm (город Глендейл, штат Аризона) тысячи людей попрощались с активистом. Среди присутствующих, в частности, были Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс и Илон Маск.