Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на Daily Mail.

Все, что разделяет или ограничивает личные самовыражения и свободы, я считаю очень опасным,

– подчеркнула Анджелина Джоли.

Актриса заявила, что сейчас "очень-очень тяжелые времена", когда говорила о политической нестабильности в США.

Сейчас я не узнаю свою страну. Я всегда жила на международном уровне. Моя семья интернациональная. Моя жизнь, мое мировоззрение равноправны и едины. Я думаю, что сейчас такие серьезные времена, что нам следует быть осторожными и не говорить ничего легкомысленно. Поэтому я буду осторожной на пресс-конференции. Но сейчас очень-очень тяжелые времена,

– сказала она.

Стоит отметить, что Анджелина Джоли сделала заявление о свободе слова лишь через несколько дней после того, как телеканал ABC, принадлежащий The Walt Disney Company, "на неопределенный срок" исключил из эфира популярное ночное ток-шоу Jimmy Kimmel Live! после высказывания ведущего относительно убийства консервативного активиста Чарли Кирка.

Как пишет Bloomberg, консервативные комментаторы и члены администрации Дональда Трампа упрекнули Джимми Киммела за его слова. Комик обвинил республиканцев в том, что они что они используют смерть Чарли Кирка для критики своих оппонентов.

Что известно об убийстве Чарли Кирка?