Все, що розділяє або обмежує особисті самовираження та свободи, я вважаю дуже небезпечним,

– наголосила Анджеліна Джолі.

Акторка заявила, що зараз "дуже-дуже важкі часи", коли говорила про політичну нестабільність у США.

Наразі я не впізнаю свою країну. Я завжди жила на міжнародному рівні. Моя родина інтернаціональна. Моє життя, мій світогляд рівноправні і єдині. Я думаю, що зараз такі серйозні часи, що нам слід бути обережними та не говорити нічого легковажно. Тому я буду обережною на пресконференції. Але зараз дуже-дуже важкі часи,

– сказала вона.

Варто зазначити, що Анджеліна Джолі зробила заяву про свободу слова лише через кілька днів після того, як телеканал ABC, що належить The Walt Disney Company, "на невизначений термін" виключив з ефіру популярне нічне ток-шоу Jimmy Kimmel Live! після висловлювання ведучого щодо вбивства консервативного активіста Чарлі Кірка.

Як пише Bloomberg, консервативні коментатори та члени адміністрації Дональда Трампа дорікнули Джиммі Кіммелу за його слова. Комік звинуватив республіканців у тому, що вони що вони використовують смерть Чарлі Кірка для критики своїх опонентів.

Що відомо про вбивство Чарлі Кірка?