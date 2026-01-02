Знаменитость опубликовала видео, где показала тест на беременность. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Сагайдачной.

Не знаю, где взять столько сил, но верю в силу вселенной, космоса и в то, что они откуда-то возьмутся. На следующий год не буду уже вешать коляску на елку, какой-то он магический, ей-богу. Поэтому всем, кто мечтает и очень ждет, обязательно надо приобрести. Работает,

– написала Анна.

Для справки! Говорят, если повесить на елку игрушку в виде своей мечты, то это обязательно сбудется в Новом году. Машинка – для тех, кто мечтает о новой машине. Домик – для того, чтобы иметь собственный дом. Коляску или детскую пипку – к пополнению в семье.

Что известно о детях Анны Сагайдачной?