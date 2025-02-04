MELOVIN ответил на вопросы поклонников в новом видео на своем ютуб-канале, передает 24 Канал. В ролике он вспомнил об Анне Жук – харьковскую блогершу, которая погибла в ДТП 24 января.

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У певца спросили о том, есть ли у него что вспомнить с церемонии премии МУЗВАР, на которую он появился в маске свиньи и с накладным животом. MELOVIN признался, что накануне ему дала совет Анна Жук.

Ужасное известие о гибели Анны Жук. Именно она присутствовала за столом, нашим обедом. Тогда была Светлана Исаенко, Анна Жук, ее муж, ребенок. Мы общались на тему маски свиньи. Это было накануне премии. Аня мне помогла советами, как сделать это более кричаще относительно пиара в медиа,

– вспомнил исполнитель.

MELOVIN признался, что он до сих пор не до конца поверил в то, что произошла такая ужасная ситуация.

Что известно о гибели Анны Жук