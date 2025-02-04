MELOVIN ответил на вопросы поклонников в новом видео на своем ютуб-канале, передает 24 Канал. В ролике он вспомнил об Анне Жук – харьковскую блогершу, которая погибла в ДТП 24 января.
К слову Суд арестовал водителя, подозреваемого в смертельном ДТП с блогером Анной Жук
У певца спросили о том, есть ли у него что вспомнить с церемонии премии МУЗВАР, на которую он появился в маске свиньи и с накладным животом. MELOVIN признался, что накануне ему дала совет Анна Жук.
Ужасное известие о гибели Анны Жук. Именно она присутствовала за столом, нашим обедом. Тогда была Светлана Исаенко, Анна Жук, ее муж, ребенок. Мы общались на тему маски свиньи. Это было накануне премии. Аня мне помогла советами, как сделать это более кричаще относительно пиара в медиа,
– вспомнил исполнитель.
MELOVIN признался, что он до сих пор не до конца поверил в то, что произошла такая ужасная ситуация.
Что известно о гибели Анны Жук
- Блогерша Анна Жук погибла утром 24 января в результате автокатастрофы. Авария произошла вблизи села Засулье на Полтавщине. Женщина родом из Харькова, она рассказывала о личной жизни в своем блоге, помогала ВСУ.
- Автомобиль Lexus столкнулся с грузовиком, стоявшим за пределами проезжей части. 39-летняя пассажирка Lexus погибла, водители обоих транспортных получили травмы. В авто также был сын блогера, его доставили в больницу.
- Водителю Lexus сообщили о подозрении за нарушение правил дорожного движения. Впоследствии его арестовали и избрали меру пресечения. Мужчина, причастен к ДТП, будет находиться в следственном изоляторе в течение двух месяцев без права внесения залога.