MELOVIN відповів на запитання прихильників у новому відео на своєму ютуб-каналі, передає 24 Канал. У ролику він згадав про Анну Жук – харківську блогерку, яка загинула в ДТП 24 січня.

До слова Суд арештував водія, підозрюваного у смертельній ДТП з блогеркою Анною Жук

У співака запитали про те, чи є в нього що згадати з церемонії премії МУЗВАР, на яку він з'явився у масці свині та з накладним животом. MELOVIN зізнався, що напередодні йому дала пораду Анна Жук.

Жахлива звістка про загибель Анни Жук. Саме вона була присутньою за столом, нашим обідом. Тоді була Світлана Ісаєнко, Анна Жук, її чоловік, дитина. Ми спілкувалися на тему маски свині. Це було напередодні премії. Аня мені допомогла порадами, як зробити це більш кричуще щодо піару в медіа,

– пригадав виконавець.

MELOVIN зізнався, що він досі не до кінця повірив у те, що сталась така жахлива ситуація.

Що відомо про загибель Анни Жук