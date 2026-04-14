Проститься с Петровым можно будет в субботу, 18 апреля, в Киеве. Об этом сообщили в инстаграме "Подпольного стендапа".

С 11:00 до 12:30 прощание с Артуром Петровым будет проходить на Майдане Независимости возле монумента. После этого присутствующие отправятся на Национальное военное мемориальное кладбище.

В 14:00 начнется прощание с почестями и захоронение. До кладбища можно будет добраться самостоятельно, также от станции метро "Теремки" будет курсировать шаттл.

Мы до сих пор не можем полностью принять эту потерю. Но хотим, чтобы каждый, кто знал Артура, кто смеялся вместе с ним, имел возможность сказать ему "спасибо" и попрощаться. Просим приносить живые цветы. Спасибо тебе за все, Артур. Помним,

– говорится в заметке "Подпольного стендапа".

Отметим, что 11 апреля у Артура Петрова был день рождения. Ему мог исполниться 41 год. Жена стендап-комика, Екатерина, посвятила любимому трогательное сообщение в фейсбуке.

Екатерина рассказала, что Артур любил праздновать день рождения по-домашнему.

Проснулся бы в 11. Сварил бы утром кофе в своей старенькой турке, съел бы на завтрак пол "Пражского" и открыл бутылочку лимончелло. Прочитал бы вслух – с комментариями, конечно, – свой гороскоп на день, на месяц и на следующий год. Потом бы полдня разговаривал по телефону с людьми, которые тебя поздравляли бы. Мы бы прогулялись с детьми до "Мака" и обратно, ты бы зашел и набрал на вечер "под сериальчик" две сумки вкусненького, которое мы потом ели бы три дня,

– поделилась она.

Что известно об Артуре Петрове?