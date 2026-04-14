Попрощатися з Петровим можна буде у суботу, 18 квітня, в Києві. Про це повідомили в інстаграмі "Підпільного стендапу".

Не пропустіть Померла Людмила Клепакова: коли й де відбудеться прощання з відомою телеведучою

З 11:00 до 12:30 прощання з Артуром Петровим проходитиме на Майдані Незалежності біля монумента. Після цього присутні вирушать на Національне військове меморіальне кладовище.

О 14:00 розпочнеться прощання з почестями та поховання. До кладовища можна буде дістатися самостійно, також від станції метро "Теремки" курсуватиме шатл.

Ми досі не можемо повністю прийняти цю втрату. Але хочемо, щоб кожен, хто знав Артура, хто сміявся разом із ним, мав змогу сказати йому "дякую" та попрощатися. Просимо приносити живі квіти. Дякуємо тобі за все, Артуре. Пам'ятаємо,

– йдеться у дописі "Підпільного стендапу".

Зазначимо, що 11 квітня в Артура Петрова був день народження. Йому міг виповнитися 41 рік. Дружина стендап-коміка, Катерина, присвятила коханому зворушливий допис у фейсбуці.

Катерина розповіла, що Артур любив святкувати день народження по-домашньому.

Прокинувся б об 11. Зварив би вранці кави у своїй старезній турці, з'їв би на сніданок пів "Празького" і відкрив пляшечку лімончело. Прочитав би вголос – з коментарями, звісно, – свій гороскоп на день, на місяць і на наступний рік. Потім би півдня розмовляв телефоном з людьми, які тебе вітали б. Ми б прогулялися з дітьми до "Маку" і назад, ти б зайшов і набрав на вечір "під серіальчик" дві сумки смачненького, яке ми потім їли б три дні,

– поділилась вона.

Що відомо про Артура Петрова?