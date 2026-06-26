Белла в своих инста-сториз опубликовала селфи, на котором не сдерживает слёз, и призналась, что традиционное лечение и советы специалистов пока не дают никаких результатов.

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Из-за постоянной слабости даже обычные бытовые дела стали для неё настоящим испытанием. Звезде трудно дышать, она постоянно испытывает сонливость и полное бессилие. Самым большим достижением за день для модели стал обычный поход в душ без потери сознания. Она оставила для поклонников эмоциональное послание и поделилась своей болью:

"Спала 11 часов. Снова... Каждый день ложусь вздремнуть. Выполняла все рекомендации каждого врача, к которому обращалась. И до сих пор ничего не помогает. Кто сталкивался – тот поймет. Теперь я сама себе "поставила диагноз" ещё 12 других болезней. И да, я пила воду. И нет, я не ходила на прогулку, потому что у меня перехватывало дыхание даже по дороге на кухню.

Кажется, в голове не работает ни одна клетка, а две последние ещё и враждуют между собой. Так что простите, если я когда-то советовала вам вести дневник в плохой день – я забираю свои слова обратно и извиняюсь.

Зато я приняла душ и не потеряла сознание... так что, опять же, кто знает – тот поймёт... Для меня сегодня это стало настоящим достижением, так что, может, кто-нибудь пришлёт мне печенье или что-то в этом роде."

Белла Хадид / фото из Instagram

Что известно о болезни Беллы Хадид?

Страшный диагноз Белле поставили ещё в 2013 году. С тех пор знаменитость ведёт открытую и изнурительную борьбу с болезнью Лайма (инфекционным заболеванием, передающимся через укусы клещей). Несмотря на мировую славу и возможности, звезда регулярно сталкивается с тяжелыми обострениями, сопровождающимися болью, слабостью и другими серьезными симптомами, что вынуждает её ставить карьеру на паузу ради длительного лечения и восстановления.

Напомним, что Мика Ньютон откровенно рассказала о борьбе с онкологией.