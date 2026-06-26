Белла у своїх інста-сторіз виклала селфі, на якому не стримує сліз, та зізналася, що традиційне лікування і поради спеціалістів наразі не дають жодних результатів.

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Через постійну слабкість навіть звичайні побутові справи стали для неї справжнім випробуванням. Зірці важко дихати, вона постійно відчуває сонливість та повне безсилля. Найбільшим досягненням за день для моделі став звичайний похід у душ без втрати свідомості. Вона залишила для прихильників емоційне послання та поділилася своїм болем:

"Спала 11 годин. Знову... Щодня лягаю подрімати. Виконувала всі рекомендації кожного лікаря, до якого зверталася. І досі нічого не допомагає. Хто стикався – той зрозуміє. Тепер я сама собі "діагностувала" ще 12 інших хвороб. І так, я пила воду. І ні, я не ходила на прогулянку, бо в мене перехоплювало подих навіть дорогою до кухні.

Здається, в голові не працює жодна клітина, а дві останні ще й ворогують між собою. Тож вибачте, якщо я колись радила вам вести щоденник у поганий день – я забираю свої слова назад і перепрошую.

Зате я прийняла душ і не знепритомніла... тож, знову ж таки, хто знає – той зрозуміє... Для мене сьогодні це стало справжнім досягненням, тож, може, хтось надішле мені печиво чи щось таке."

Белла Хадід / фото з інстаграму

Що відомо про хворобу Белли Хадід?

Страшний діагноз Беллі поставили ще у 2013 році. Відтоді знаменитість веде відкриту і виснажливу боротьбу з хворобою Лайма (інфекційним захворюванням, що передається через укуси кліщів). Попри світову славу та можливості, зірка регулярно стикається з важкими загостреннями, які супроводжуються болем, слабкістю та іншими серйозними симптомами, змушуючи її ставити кар'єру на паузу заради тривалого лікування та відновлення.

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