За годы своей карьеры Аффлека не раз видели в компании известных женщин. Романы с ними длились годами. Подробнее о женщинах в жизни актера читайте в материале 24 Канала.

Шайен Ротман (1990 – 1997)

Шайен – первая девушка, о которой часто упоминают в СМИ. Они познакомились еще в школе, а вот отношения завязались во время учебы в университете. Чтобы быть ближе к любимому, девушка переехала в Лос-Анджелес.

Публично пара появилась вместе в 1997 году на премьере фильма "В погоне за Эми". Однако в том же году они расстались. Официально не известно, что произошло, но предполагают, что Ротман якобы не смогла выдержать безумного давления Голливуда, а актер пытался вернуть возлюбленную, но не смог.

Гвинет Пэлтроу (1997 – 2000)

Эта актерская пара познакомилась на вечеринке перед церемонией вручения премии "Оскар". Они снялись в одном фильме, а через год объявили о своих отношениях.

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Однако Гвинет и Бен жили словно на американских горках. Совместная жизнь у них не складывалась, поэтому они довольно часто то расставались, то сходились.

Бен Аффлек и Гвинет Пэлтроу / Фото Getty Images

Дженнифер Лопес (2002 – 2004)

Актеры познакомились на съемках фильма "Джилли". На тот момент Лопес была замужем за Крисом Джаддом, с которым развелась только через год.

Впоследствии Аффлек сделал предложение любимой. Он купил кольцо за 2,5 миллиона долларов. Церемонию отменили за несколько дней до даты Х. Знаменитости объясняли, что приняли такое решение из-за постоянного давления на них.

После этого они еще продолжали отношения, однако в начале 2004 года расстались.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото Getty Images

Дженнифер Гарнер (2004 – 2015)

С Гарнер актер завязал роман почти сразу после разрыва с Лопес. Пара встречалась 9 месяцев, а затем мужчина сделал предложение своей избраннице.

Свадебная церемония была скромной. За почти 10 лет брака у супругов родилось трое детей.



Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек / Фото Getty Images

Официально пара не сообщала о причинах развода, но инсайдеры поговаривают, что это произошло из-за измены актера с няней. Сама же Гвинет назвала своего мужа "сложным парнем", однако добавила, что он самый гениальный и талантливый.

Аффлек, в свою очередь, поблагодарил жену за поддержку в борьбе с алкогольной зависимостью. Выяснилось, что знаменитость не хотел развеваться.

Линдси Шукус (2017 – 2019)

Официально с женой актер развелся в 2017 году. Тогда же он решил найти себе вторую половинку и закрутил роман с продюсершей Saturday Night Live Линдси Шукус. Женщина ведет уединенный образ жизни и избегала публичности даже в отношениях с Беном.

Первые слухи о разрыве появились в 2018 году. СМИ писали, что Аффлек параллельно завязал роман с моделью Шоной Секстой, но официально об окончании их отношений стало известно через год.

Линдси Шукус и Бен Аффлек / Фото Getty Images

Также существует вероятность, что в том же году актер мог встречаться с музыканткой Кэти Черри.

Ана де Армас (2019 – 2021)

Во время съемок фильма "Глубокая вода" произошло знакомство актера со своей звездной коллегой. Сначала они скрывали свой роман, но через год Ана подтвердила заявления прессы. Писали, что актриса даже нашла общий язык с детьми своего избранника, однако в 2021 году все резко закончилось.

Ана де Армас и Бен Аффлек / Фото Getty Images

Дженнифер Лопес (2021 – 2024)

В 2021 году бывшие влюбленные снова сошлись. Дженнифер и Бен все же поженились. Они даже сделали парные татуировки, которые стали свидетельством их любви. Первые слухи о разладе в семье появились в 2024 году, когда Дженнифер стала приходить на публичные мероприятия одна.

Говорят, что причиной развода могло стать то, что Лопес обожает публичную личную жизнь, а вот Аффлек предпочитает уединение. Также писали, что актер вновь вернулся к алкогольной зависимости. В 2025 году пара урегулировала все вопросы, связанные с разводом.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото Getty Images

Находится ли актер сегодня в отношениях – неизвестно. По официальной информации, у него никого нет, а свое время Аффлек посвящает работе и детям.

Однако среди актеров есть и те, кто выбирает себе вторую половинку один раз и на всю жизнь. Читайте историю любви Криса Хемсворта на сайте.