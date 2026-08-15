За роки своєї кар'єри Аффлека неодноразово бачили у компанії відомих жінок. Романи з ними тривали роками. Детальніше читайте про жінок актора у матеріалі 24 Каналу.

Шаєн Ротман (1990 – 1997)

Шаєн – перша дівчина, яку часто згадують у ЗМІ. Вони познайомились ще у школі, а от стосунки зав'язались під час навчання в університеті. Щоб бути ближчою до коханого, дівчина переїхала до Лос-Анджелеса.

Публічно пара з'явилась разом у 1997 році на прем'єрі показу стрічки "У погоні за Емі". Однак у той самий рік вони розійшлись. Офіційно не відомо, що трапилось, але припускають, що Ротман нібито не змогла витримати шаленого тиску Голлівуду, а актор намагався повернути кохану, але не вдалось.

Гвінет Пелтроу (1997 – 2000)

Ця акторська пара познайомилась на вечірці перед церемонією нагородження Оскар. Вони знялись в одній стрічці, а через рік оголосили про стосунки.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Однак Гвінет і Бен жили наче на американських гірках. Спільне життя у них не складалось, тому вони доволі часто то розходились, то сходились.

Бен Аффлек і Гвінет Пелтроу / Фото Getty images

Джнніфер Лопес (2002 – 2004)

Актори познайомились під знімань фільму "Джільї". На той момент Лопес була у шлюбі з Крісом Джаддом, з яким розлучилась аж через рік.

Згодом Аффлек освідчився коханій. Він придбав каблучку за 2,5 мільйони доларів. Церемонію скасували за декілька днів до дати Х. Знаменитості пояснювали, що ухвалили таке рішення через постійний тиск на них.

Після цього вони ще продовжували стосунки, однак на початку 2004 року розійшлись.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек / Фото Getty Images

Дженніфер Гарнер (2004 – 2015)

З Гарнер актор закрутив роман майже одразу після розриву із Лопес. Пара зустрічалась 9 місяців, а тоді чоловік освідчився обраниці.

Весільна церемонія була скромною. За майже 10 років шлюбу у подружжя народилось троє дітей.



Дженніфер Гарнер і Бен Аффлек / Фото Getty Images

Офіційно пара не повідомляла прични розлучення, але інсайдери подейкують, що це сталось через зради актора з нянею. Сам ж Гвінет назвала свого чоловіка "складним хлопцем", однак додала, що він найгеніальніший і найталановитіший.

Аффлек, своєю чергою подякував дружині за підтримку у боротьбі з алкогольною залежністю. З'ясувалось, що знаменитість не хотів розлучатись.

Ліндсі Шукус (2017 – 2019)

Офіційно з дружиною актор розлучився у 2017 році. Тоді ж він вирішив найти собі другу половинку й закрутив роман із продюсеркою Saturday Night Live Ліндсі Шукус. Жінка веде приватний спосіб життя й уникала публічності навіть у стосунках із Беном.

Перші чутки про розрив з'явились у 2018 році. ЗМІ писали, що Аффлек паралельно закрутив роман із моделлю Шоною Секстою, але офіційно про закінчення їхніх стосунків стало відомо через рік.

Ліндсі Шукус і Бен Аффлек / Фото Getty Images

Також є ймовірність, що у тому ж році актор міг зустрічатись з музиканткою Кеті Черрі.

Ана де Армас (2019 – 2021)

Під знімань фільму "Глибока вода" відбулось знайомство актора із зірковою колегою. Спершу вони приховували свій роман, але через рік Ана підтвердила заяви преси. Писали, що акторка навіть знайшла спільну мову з дітьми свого обранця, однак у 2021 році все різко закінчилось.

Ана де Армас і Бен Аффлек / Фото Getty Images

Дженніфер Лопес (2021 – 2024)

У 2021 році колишні закохані знову зійшлись. Дженніфер та Бен все ж одружились. Вони навіть зробили парні татуювання, які засвідчили їхнє кохання. Перші чутки про розлад у родині з'явились у 2024 році, коли Дженніфер на публічні заходи почала приходити сама.

Подейкують, що причиною розлучення могло стати те, що Лопес обожнює публічне особисте життя, а от Аффлек віддає перевагу приватності. Також писали, що актор знову повернувся до алкогольної залежності. У 2025 році пара урегулювала всі питання з розлучення.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек / Фото Getty Images

Чи перебуває актор сьогодні у стосунках – невідомо. За офіційною інформацією, у нього нікого немає, а свій час Аффлек присвячує роботі та дітям.

Однак серед акторів є і ті, хто вибирають собі другу половинку один раз і на все життя. Читайте історію кохання Кріса Гемсворта на сайті.