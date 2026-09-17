По словам актера, сын сделал этот выбор, несмотря на то, что на тот момент его жена была беременна. О службе сына Богдан Бенюк рассказал в интервью YouTube-каналу Slawa.tv.

Актер отметил, что Богдан-Гордий защитил диссертацию 4 сентября, а уже 8 сентября отправился в Запорожье.

Он учился в аспирантуре – доктор философских наук. На тот момент парню было 27 лет. Что я должен сказать? Он делает свой выбор. У него была беременная жена, и он уходит,

– рассказал актер.

Бенюк добавил, что сын сейчас находится на службе и выполняет свои обязанности. Актер надеется, что Богдан-Гордий сможет как можно дольше заниматься своим делом и вернуться домой с победой.

Из-за службы мужчина редко видится со своей маленькой дочерью Яриной. По словам Богдана Бенюка, сын время от времени приезжает к семье, а сам актер помогает ухаживать за внучкой.

Я здесь помогаю с внучкой. Он время от времени приезжает, смотрит на своего ребенка. Его копия! Ярина – копия Богдана,

– поделился артист.

И добавил, что Богдан-Гордий почти ничего не рассказывает родным о службе. По словам Богдана Бенюка, сын лишь говорит, что все нормально, не вдаваясь в подробности.

Интервью с Богданом Бенюком: смотрите видео онлайн

Отметим, что у Богдана Бенюка трое детей – дочери Марьяна и Олеся и сын Богдан-Гордий. Ранее актер также рассказывал, что оба его зятя служат в армии.

Добавим, что накануне о службе сына рассказал Олег Скрипка.