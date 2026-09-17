За словами актора, син зробив цей вибір попри те, що на той момент його дружина була вагітною. Про службу сина Богдан Бенюк розповів в інтерв'ю ютуб-каналу Slawa.tv.

Актор зазначив, що Богдан-Гордій захистив дисертацію 4 вересня, а вже 8 вересня вирушив до Запоріжжя.

Він учився в аспірантурі – доктор філософських наук. На той час хлопцеві був 27 років. То що я маю казати? Він робить вибір. У нього була вагітна дружина, й він іде,

– розповів актор.

Бенюк додав, що син зараз перебуває на службі та виконує свої обов'язки. Актор сподівається, що Богдан-Гордій зможе якнайдовше робити свою справу та повернутися додому з перемогою.

Через службу чоловік рідко бачиться зі своєю маленькою донькою Яриною. За словами Богдана Бенюка, син час від часу приїжджає до родини, а сам актор допомагає доглядати за онукою.

Я тут допомагаю з онукою. Він час від часу приїжджає, дивиться на своє дитя. Його копія! Ярина – копія Богдана,

– поділився артист.

І додав, що Богдан-Гордій майже нічого не розповідає рідним про службу. За словами Богдана Бенюка, син лише каже, що все нормально, не вдаючись у подробиці.

Інтерв'ю з Богданом Бенюком: дивіться відео онлайн

Зазначимо, що Богдан Бенюк має трьох дітей – доньок Мар'яну й Олесю та сина Богдана-Гордія. Раніше актор також розповідав, що обидва його зяті служать у війську.

Додамо, що напередодні про службу сина розповів Олег Скрипка.