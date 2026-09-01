Певица провела свадебную церемонию музыканта и его возлюбленной – актрисы Клаудии Сулевски. Об этом сообщило издание TMZ.

Пара поженилась в субботу, 29 августа, в Монтесито, штат Калифорния. На камерном торжестве собрались родные и близкие друзья молодоженов.

Среди гостей были Джастин и Хейли Бибер, Эмма Чемберлен, Ребекка Блэк, Джейсон Судейкис, Кристен Белл, Дакс Шепард и другие знаменитости. Билли Айлиш не только присутствовала на свадьбе, но и получила особую роль – именно она провела церемонию бракосочетания.

К торжеству также присоединились домашние питомцы молодоженов – собаки Пичис и Мус. Родители Билли и Финнеаса, Мэгги Бэйрд и Патрик О'Коннелл, также были среди гостей.

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Для свадьбы Клаудия Сулевски подготовила сразу четыре образа от Oscar de la Renta. Все наряды были созданы специально для нее: невеста сменила платья для репетиционного ужина, церемонии, первого танца и празднования после свадьбы.

К слову, Билли Айлиш и Финнеас – не только брат и сестра, но и творческий тандем. Именно Финнеас помог Билли записать ее первый большой хит Ocean Eyes. Певица записала песню, когда ей было всего 13 лет, в своей спальне в родительском доме. Финнеас написал композицию, а Билли исполнила ее. Трек быстро стал популярным в сети, после чего принес певице мировую известность. Впоследствии Ocean Eyes также прозвучала в фильме "Весь этот мир" и сериале "Беглецы".

Отметим, что для свадьбы брата Билли Айлиш выбрала платье в трендовом цвете осени. Ранее мы подробнее рассказывали о луке певицы.