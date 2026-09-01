Співачка провела весільну церемонію музиканта та його коханої – акторки Клаудії Сулевскі. Про це повідомило видання TMZ.

Пара одружилася в суботу, 29 серпня, у Монтесіто, штат Каліфорнія. На камерному святі зібралися рідні та близькі друзі молодят.

Серед гостей були Джастін і Гейлі Бібер, Емма Чемберлен, Ребекка Блек, Джейсон Судейкіс, Крістен Белл, Дакс Шепард та інші знаменитості. Біллі Айліш не лише була присутня на весіллі, а й отримала особливу роль – саме вона провела церемонію одруження.

До святкування також долучилися домашні улюбленці молодят – собаки Пічіс і Мус. Батьки Біллі та Фіннеаса, Меггі Бейрд і Патрік О'Коннелл, також були серед гостей.

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Для весілля Клаудія Сулевскі підготувала одразу чотири образи від Oscar de la Renta. Усі вбрання створили спеціально для неї: наречена змінила сукні для репетиційної вечері, церемонії, першого танцю та святкування після весілля.

До слова, Біллі Айліш і Фіннеас не лише брат і сестра, а й творчий тандем. Саме Фіннеас допоміг Біллі записати її перший великий хіт Ocean Eyes. Співачка записала пісню, коли їй було лише 13 років, у своїй спальні в батьківському домі. Фіннеас написав композицію, а Біллі виконала її. Трек швидко став популярним у мережі, після чого приніс співачці світову популярність. Згодом Ocean Eyes також прозвучала у фільмі "Весь цей світ" та серіалі "Втікачі".

Зауважимо, що для весілля брата Біллі Айліш обрала сукню в трендовому кольорі осені. Раніше ми детальніше розповідали про look співачки.